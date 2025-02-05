人神共憤！8歲女、14歲少女遭親屬性侵 大馬一夜兩起亂倫案惹公憤

退休年金制度，有時會讓人感到很複雜。日本有一名池田博先生（化名，72歲）在60歲時面臨退休，妻子美登里小他8歲，但他完全想像不到自己不工作，只靠妻子來支撐家庭的生活方式，於是他選擇透過再雇用制度繼續工作，採用該制度，年金額度會增加，但當他到70歲時才發現「延後領取年金，說實話，根本沒什麼意義」。

2025-02-05 10:34