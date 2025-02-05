共同生活20年！73歲女收紙條寫「1200萬積蓄全給妳」 分完遺產後卻一分錢都沒拿到

事情怎麼會變這樣？73歲的敦子（化名）與 75 歲摯友薰（化名）共同生活了20年，但薰不幸離世，在去世數月前，薰特地把女兒叫來，並且在敦子面前寫上紙條表示「逝世後所有存款都贈與敦子」，當時薰的女兒也點頭答應，但事後卻反悔了，怎麼都不認帳，讓敦子感到不知所措。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，敦子是獨身，她和薰因為共同的興趣相識，並開始一起生活，至今已近20年，兩人的關係可說是親密無間的摯友。薰曾經離婚，育有一名女兒，但女兒已經獨立生活，於是薰決定和敦子同住，互相照應。

近年來，薰的身體每況愈下，經歷了多次住院與手術，都是敦子無微不至的照顧，薰的女兒嫁到了遙遠的地方，幾乎沒有探望母親，因此，薰對敦子比自己的親生女兒還要信賴與感激。

在去世的數月前，薰特地將女兒叫來，在敦子面前寫了一張便條紙，內容為「我將所有存款贈與敦子」，薰認為敦子長年陪伴並照顧她，因此想以這筆存款表達謝意，薰的女兒當下也點頭同意，尊重母親的遺願。

由於女兒爽快答應，薰也認為有這張便條紙就夠了，因此並未立下正式的遺囑。然而，在薰去世後，敦子將薰的存摺交還給她女兒，並要求對方依照母親的遺願，將1200萬日圓(約新台幣257萬元)轉交給她。沒想到女兒卻回答「存款已經凍結，無法提領」，就這樣半年過去了，她仍然用同樣的理由推託。

根據專家表示，因為薰的便條紙上沒有日期和印章，因此不具備法律效力，無法作為遺囑，換句話說，敦子並非繼承人，沒有任何法律依據獲得薰的財產，如果薰生前就將存款贈與敦子，或者敦子事先提領部分存款，情況可能不同。

專家也點出殘酷真相，敦子對此完全沒有任何勝算，根據法律，唯一的繼承人就是薰的女兒，即使有便條紙為證，加上女兒點頭答應，但現在只要她一句「我不記得了」、「我沒聽過」、「我改變心意了」，便能輕鬆推翻一切。

唯一解決的辦法就是透過律師與女兒交涉，請求她履行母親的遺願，將存款交給敦子，或者至少考慮敦子在照護上的貢獻，分給她部分金額。