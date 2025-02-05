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日奈良小村莊砸「2千萬」蓋公廁惹眾怒 村長曝高昂成本駁：很合理

聯合新聞網／ 綜合報導
日本奈良縣小村莊耗費近億日圓建設新公廁，引起當地居民不滿。公廁示意圖。圖／Ingimage
日本奈良縣小村莊耗費近億日圓建設新公廁，引起當地居民不滿。公廁示意圖。圖／Ingimage

政府建設公共設施本是為了便民，但若出現濫用經費、成本開銷不透明等問題，則可能引起民眾不滿。近日，日本奈良縣一座村莊的居民抗議，村內於去年新建了一間公廁，乍看與一般廁所無異，然而其建設費用卻花了近1億日圓（約新台幣2140萬元），與附近地區公廁的建造成本差距甚大，讓村民痛批，「公廁有需要花這麼多錢嗎？」

根據日媒「MBS NEWS」報導，御杖村是一座位於日本奈良縣東部的小村子，全村人口僅約1300人。村內於去年2月新建了一座公廁，內部設有男女專用的無障礙廁所各一間，還配有嬰兒的尿布台，雖然乍看之下相當普通，其建設費用卻高達近9500萬日圓（約新台幣2033萬元），引發居民不滿。

位於奈良縣御杖村，花費近億日圓打造的公廁。圖擷自MBS NEWS
位於奈良縣御杖村，花費近億日圓打造的公廁。圖擷自MBS NEWS

報導指出，該公廁的建設費用由輔助人口稀少地區發展的地方債券支付，限期10年償還，其中7成由中央分配給地方政府的經費支付、3成由御杖村負擔。對此，當地村民指責建設經費過於高昂，「這種規模的公廁需要花到快1億日圓，有點奇怪吧」、「形容成『像把錢扔到臭水溝』有點誇張，但若是將這些經費拿來改善旅遊設施，會更有意義吧」。

針對村民的抗議，御杖村村長伊藤表示，該公廁建於貫穿村子東西部的「伊勢本街道」西側入口處，其建設目的是為吸引大眾使用，並藉由在公廁旁擺放介紹當地景點的導覽手冊來提升觀光效益。

然而，御杖村及隔壁村在「伊勢本街道」周遭所蓋的公廁還有5座，距離最近的公廁雖為20年前所建，卻只花費約1170萬日圓（約新台幣250萬元），而御杖村東側的公廁則在2011年整修完畢，當時約花費2千萬日圓（約新台幣428萬元）建造。

據報導指出，引發紛爭的公廁部分建造成本為，木造建築物建造費1600萬日圓、廁所及洗手台花費1千萬日圓、購地700萬日圓、設計費700萬日圓、停車場及長椅等設施花費1600萬日圓，共約5600萬日圓（約新台幣1200萬元），然而，最後所公開的總支出成本卻高達9500萬日圓。

村莊新建公廁的成本引起居民質疑。圖擷自MBS NEWS
村莊新建公廁的成本引起居民質疑。圖擷自MBS NEWS

對此，村長伊藤表示，該公廁所使用來自御杖村或奈良縣自產的木材，從使用的原材料及設計理念來看，成本並沒有特別高。他強調，綜合考量當地的觀光效益、物價及人力成本攀升等因素後，「這樣的開銷是合理的」。

公廁 奈良 日本 開銷

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