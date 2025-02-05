「延後領取年金根本沒意義」上班族撐到70歲退休 辦手續得知殘酷真相後悔了

退休年金制度，有時會讓人感到很複雜。日本有一名池田博先生（化名，72歲）在60歲時面臨退休，妻子美登里小他8歲，但他完全想像不到自己不工作，只靠妻子來支撐家庭的生活方式，於是他選擇透過再雇用制度繼續工作，採用該制度，年金額度會增加，但當他到70歲時才發現「延後領取年金，說實話，根本沒什麼意義」。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，博先生60歲面臨退休問題，但因為他的妻子美登里小他8歲，加上他沒有特別興趣嗜好，因此，失去工作後該如何打發時間然他感到不安，於是他決定不在60歲時退休，而是透過再雇用制度繼續工作，對他而言是較自然的選擇。

博先生表示，原本的公司可以讓他們工作到65歲，後來又延長到70歲，於是他決定至少等到妻子退休前，也繼續工作。夫妻兩人的收入每月超過60萬日圓(約台幣12.8萬元)，生活十分寬裕，因此博先生到65歲時，選擇不領取年金，而是改採「延後領取年金」的方式。

「延後領取年金」是一項原本可以從65歲開始領取的老年年金，選擇延遲到66歲至75歲之間開始領取的制度。透過延後領取，年金額度會增加，每延遲一個月，金額便會提高0.7%，最長可延遲至75歲，最多可增加84%，這項增額會適用於延後期間內，並持續終身。

然而，1952年4月1日以前出生的人，其延遲領取年金的上限為70歲，即最多可延後到70歲，超過70歲後就不能再延遲，最高可增加42%。博先生正屬於這個年齡範圍。博先生也計畫好，剛好等妻子退休時，自己也辭職，開始領取年金，這樣年金就能增加30%左右。根據計算，從65歲開始，原本能領19萬日圓的年金，延遲領取後，每個月能達到接近25萬日圓(約新台幣5.3萬元)「當時覺得很划算」。

此外，因為博先生65歲後仍繳納厚生年金，根據薪資計算，他的年金額度還有可能進一步增加。原本博先生的計畫是工作到68歲妻子退休，但最終他選擇一路工作到70歲。其中一個重大原因是，他在66歲時痛失愛妻美登里。因為無法忍受孤獨，他決定繼續工作來填補寂寞的心情。

70歲時，博先生終於決定請領年金，他懷著懷著複雜的心情，在年金事務所辦理手續。然而，當他聽到受領金額的估算時，他瞬間語塞。「你的年金每月約為23萬4,000日圓(約新台幣5萬元)」，他以為自己聽錯，這時才得知「延後領取年金」的一個殘酷事實。

根據規定，當受領者在66歲後的延遲期間內，若取得其他公共年金受領權（例如：配偶死亡）時，當下的增額率將被凍結，即使繼續延後請領，也無法再提高增額率。

換句話說，博先生的年金延遲增額，其實在66歲時就已經結束了。他的增額計算為：「19萬日圓(約新台幣4萬元)×10.5%（延遲至66歲3個月的增額率）」，加上他繼續工作至70歲，根據厚生年金的增加，他的金額才再額外多了約2萬5,000日圓(約新台幣5.3千元)。結果，他的最終年金金額與自己預期的30萬日圓(約新台幣6.4萬元)相去甚遠。

博先生心碎表示，「延後領取年金，說實話，根本沒什麼意義」，雖然每個月拿23萬日圓的年金，對獨自生活的他仍算充足，但無法釋懷的是，他完全不知道妻子去世後延遲增額就會中止的這個事實，這讓他內心百感交集，感到無比遺憾。