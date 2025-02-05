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希臘桑托里尼島連環震逾700次 數千遊客紛逃離

中央社／ 希臘桑托里尼島4日綜合外電報導
希臘觀光勝地桑托里尼（Santorini）繼續連環震。路透
希臘觀光勝地桑托里尼（Santorini）繼續連環震。路透

希臘觀光勝地桑托里尼（Santorini）繼續連環震，數以千計的民眾今天紛紛搭乘渡輪或班機逃離，是連續第3天走海空兩路撤離。

法新社報導，官員稱，已有約7000人離開桑托里尼島。此島以壯麗的懸崖峭壁景色和休火山而聞名，自上週以來已遭受數百次的地震侵襲。

桑托里尼今天凌晨又發生一次規模4.9地震，數小時後再發生規模5.0地震。

希臘地震監測人員表示，自1月24日以來，桑托里尼島及其周圍1000平方公里的區域已發生約750次地震。

所幸桑托里尼島和鄰近的阿納菲島（Anafi）、伊奧斯島（Ios）與阿莫爾戈斯島（Amorgos）都未傳出有人員受傷或財產損失。

專家們表示，自1964年有紀錄以來，此地區未曾經歷如此規模的地震活動。

希臘雅典國家天文台（Athens National Observatory）地球動力研究所（Institute of Geodynamics）研究主任加納斯（Athanassios Ganas）告訴希臘廣播電視公司（ERT）說：「這是首度發生這種情況，我們以前沒有見過。」

他指出，過去72小時內，此地區發生了40多次規模4.0以上的地震。

聖托里尼島位於一座火山上；這座火山上次噴發是在1950年；但專家委員會昨天表示，目前的現象「與火山活動無關」。

據希臘海岸防衛隊稱，自2日以來，已有超過5700人乘坐渡輪離開桑托里尼島。

愛琴海航空（Aegean Airlines）表示，昨天已接載近1300名乘客離開桑托里尼島，今天還將安排另外8個航班，共可搭載1400名乘客。

地震 希臘 雅典

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