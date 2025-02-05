聽新聞
0:00 / 0:00

薩爾瓦多：監獄可幫關美囚

聯合報／ 國際中心／綜合報導
薩爾瓦多特科盧卡監獄二○二三年關押大批黑幫分子。薩國總統布格磊三日提議，可提供監獄關押美國罪犯。（法新社）
薩爾瓦多特科盧卡監獄二○二三年關押大批黑幫分子。薩國總統布格磊三日提議，可提供監獄關押美國罪犯。（法新社）

薩爾瓦多總統布格磊三日提議，薩國可提供監獄來關押美國罪犯，讓美國總統川普將監獄系統外包國外。對此一非比尋常的提議，美國國務卿魯比歐說樂見其成。

法新社報導，一個民主國家嘗試將本國公民送往外國監獄服刑，這種情況在當代幾無先例，也勢必在美國法院受到挑戰。

對於薩國總統布格磊的提議，魯比歐表示樂見其成。布格磊嚴厲打擊犯罪，為他贏得國內民望，也讓美國總統川普身邊的許多人視他為英雄。

美國國務卿魯比歐（右）與薩爾瓦多外交部長蒂諾科（左）三日在薩國首都聖薩爾瓦多簽署民用核能合作備忘錄。（法新社）
美國國務卿魯比歐（右）與薩爾瓦多外交部長蒂諾科（左）三日在薩國首都聖薩爾瓦多簽署民用核能合作備忘錄。（法新社）

魯比歐在聖薩爾瓦多說：「對於目前關在美國的危險罪犯，布格磊願意提供薩爾瓦多監獄來容納他們，包括那些擁有美國公民身分和合法居留權的罪犯。從來沒有一個國家提出這樣的友誼協助。」

魯比歐表示：「我們深表感激。今天稍早我已向川普總統報告此事。」

布格磊表示，薩爾瓦多將要求付費，並準備將美國罪犯關在他一年前所開設的拉丁美洲最大監獄裡。

在魯比歐發表這番談話後，布格磊在社群平台Ｘ表示：「我們向美國提供機會，讓他們的部分監獄系統外包。這筆費用對美國來說相對低廉，但對我們來說卻相當可觀，可讓我們整個監獄系統持續發揮功能。」

魯比歐表示，布格磊還願意接回薩爾瓦多籍公民及收容其他國家國民。魯比歐似暗指薩爾瓦多監獄將聚焦關押拉丁美洲黑幫分子，諸如薩爾瓦多幫派和委內瑞拉黑幫。魯比歐說：「任何在美國的非法移民，只要是危險的罪犯，他都願意提供他的監獄。」

監獄 美國公民 薩爾瓦多

延伸閱讀

巴拿馬致力消除華府疑慮 美國務卿樂觀看待

巴拿馬遣返穿越達連隘口43移民 魯比歐「目送」

川普創史上最強驅逐協議！薩爾瓦多同意接手美國所有國籍罪犯

陸駐巴拿馬大使：美國才是運河穩定真正威脅「請學會尊重」

相關新聞

薩爾瓦多：監獄可幫關美囚

薩爾瓦多總統布格磊三日提議，薩國可提供監獄來關押美國罪犯，讓美國總統川普將監獄系統外包國外。對此一非比尋常的提議，美國國...

總理訪陸前加強打詐 泰國將對緬甸詐騙園區斷網斷電

彭博資訊報導，鑒於詐騙橫行幾乎快到動搖國本的程度，泰國將對緬甸米瓦迪（Myawaddy）等詐騙集團大本營斷油、斷電、斷網...

泰國內閣通過「泰中高鐵」第2階段 曼谷坐到昆明2030全線通車

泰國內閣會議今天通過泰中高鐵第2階段的計畫，交通部預計今年可以完成第2階段的招標作業，並預估泰中高鐵全線可以在2030年...

日本幼稚園逾500人食物中毒 便當業者遭停業處分

日本愛知縣一宮市發生幼稚園幼童等逾500人食用便當後，出現上吐下瀉等症狀，其中部分患者檢體被檢出諾羅病毒。一宮市政府斷定...

卡車墜落！日本埼玉天坑救援進入第8天 搜救駕駛仍陷瓶頸

日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成一輛卡車掉落，相關單位搜救失聯駕駛至今已進入第8天。受到坑內湧水及瓦礫...

遭大陸犯罪集團騙至國外！上百泰女被迫取卵 沒錢贖身遭囚禁

泰國有上百名女子看到臉書刊登代理孕母廣告，應徵之後卻遭中國犯罪集團騙到喬治亞，每個月被迫取卵。泰國一個婦女權益的基金會呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。