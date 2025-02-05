薩爾瓦多：監獄可幫關美囚

薩爾瓦多總統布格磊三日提議，薩國可提供監獄來關押美國罪犯，讓美國總統川普將監獄系統外包國外。對此一非比尋常的提議，美國國務卿魯比歐說樂見其成。

法新社報導，一個民主國家嘗試將本國公民送往外國監獄服刑，這種情況在當代幾無先例，也勢必在美國法院受到挑戰。

對於薩國總統布格磊的提議，魯比歐表示樂見其成。布格磊嚴厲打擊犯罪，為他贏得國內民望，也讓美國總統川普身邊的許多人視他為英雄。

美國國務卿魯比歐（右）與薩爾瓦多外交部長蒂諾科（左）三日在薩國首都聖薩爾瓦多簽署民用核能合作備忘錄。（法新社）

魯比歐在聖薩爾瓦多說：「對於目前關在美國的危險罪犯，布格磊願意提供薩爾瓦多監獄來容納他們，包括那些擁有美國公民身分和合法居留權的罪犯。從來沒有一個國家提出這樣的友誼協助。」

魯比歐表示：「我們深表感激。今天稍早我已向川普總統報告此事。」

布格磊表示，薩爾瓦多將要求付費，並準備將美國罪犯關在他一年前所開設的拉丁美洲最大監獄裡。

在魯比歐發表這番談話後，布格磊在社群平台Ｘ表示：「我們向美國提供機會，讓他們的部分監獄系統外包。這筆費用對美國來說相對低廉，但對我們來說卻相當可觀，可讓我們整個監獄系統持續發揮功能。」

魯比歐表示，布格磊還願意接回薩爾瓦多籍公民及收容其他國家國民。魯比歐似暗指薩爾瓦多監獄將聚焦關押拉丁美洲黑幫分子，諸如薩爾瓦多幫派和委內瑞拉黑幫。魯比歐說：「任何在美國的非法移民，只要是危險的罪犯，他都願意提供他的監獄。」