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泰國內閣通過「泰中高鐵」第2階段 曼谷坐到昆明2030全線通車
泰國內閣會議今天通過泰中高鐵第2階段的計畫，交通部預計今年可以完成第2階段的招標作業，並預估泰中高鐵全線可以在2030年通車，屆時將可從曼谷連結寮國永珍再到達中國昆明。
泰國內閣會議今天通過泰中高鐵第2階段的計畫，也就是從東北的呵叻府（Nakhon Ratchasima）到廊開（Nong Khai）段，全長約357公里，預計要投入3400億泰銖（約新台幣3298億元）預算。
泰中高鐵被中國政府視為「一帶一路」的指標工程，第1階段從曼谷到呵叻府，全長253公里，設計最高時速250公里，第1階段和第2階段相連後，就可以從曼谷直達東北和寮國接壤的廊開，再從廊開接上寮國境內已經通車的中寮高鐵，就能一路通到中國雲南的昆明。
第1階段2017年開始動工，但進度大幅落後，直到上個月，第1階段完工程度約36%，延宕的原因包括融資爭議、承包商的資金問題以及經過大城府（Ayutthaya）的古蹟環境評估問題等。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，交通部長蘇里雅（Suriya Jungrungreangkit）上週表示，今年應該可以完成第2階段的招標。泰國政府預估泰中高鐵第1階段可在2027年通車，全線可以在2030年通車。
泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）將在明天訪問中國，總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）表示，貝東塔此行將會促進兩國的經濟、貿易和投資事宜。
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