日本幼稚園逾500人食物中毒 便當業者遭停業處分

日本愛知縣一宮市發生幼稚園幼童等逾500人食用便當後，出現上吐下瀉等症狀，其中部分患者檢體被檢出諾羅病毒。一宮市政府斷定為食物中毒，已對便當業者祭出停業處分。

日本放送協會（NHK）報導，一宮市政府表示，2月1日有數名職員吃了市內一家便當業者提供給多家幼稚園的便當後，向當地保健所反映出現上吐下瀉等症狀。

保健所進行調查時，發現吃了這家業者所生產便當的7家私立幼稚園439名孩童、49名職員及6家公司的20名員工等，總計有500多人出現食物中毒症狀，其中有9人檢體被檢出諾羅病毒。

一宮市政府認為原因出在該業者1月29日以後生產的便當，斷定是食物中毒，今天已針對該業者營運的設施祭出停業處分。

雖然目前沒有重症患者也沒有人住院，但保健所將針對食用便當的所有人進行調查，並調查發生食物中毒的原因。

便當業者受訪時表示，對造成嚴重困擾致歉，未來將在保健所的指導下努力防止類似情況再度發生。