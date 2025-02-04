快訊

失智翻倍！研究解剖52人腦發現大量微塑膠 相當於「一整支塑膠湯匙」

小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了

整理包／DeepSeek紅什麼？黃仁勳因它身價暴跌！影響、爭議一文看懂

影／受電影盛名之累 北海道小樽市保全上街規勸遊客節制

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本北海道小樽市的小樽運河。路透
日本北海道小樽市的小樽運河。路透

日本北海道的小樽市氛圍寧靜，冬季被潔白的雪覆蓋。作為1995年上映的人氣賣座愛情電影「情書」拍攝地點，每年冬天持續吸引遊客造訪。然而，這座城市已成為日本對抗過度旅遊（觀光公害）的最新熱點。

根據此前新聞報導，一名61歲的香港籍女遊客與丈夫一同赴小樽市，於1月23日上午在JR函館本線軌道上面向大海拍照，遭駛來的快速列車撞上，送醫後不治死亡。

CNN指出，這起事件發生在小樽市郊朝里站，以電車穿越雪景的海岸風景聞名；除了「情書」，2015年大陸電影「戀愛中的城市」的其中一個故事「Honeymoon」也在此取景，因此享有很高知名度，吸引南韓與兩岸三地遊客朝聖。

根據報導，擁有約10萬人口的小樽市，2024年最多有98678名國際遊客過夜，創下有紀錄以來最高數字，而且還不包括從約40公里外的札幌前來一日遊的旅客。在該起港籍女遊客為了拍照遭列車撞死事件後，對外國旅客的關注也隨之增強。

小樽市最近派出保全人員提醒遊客避免不守規矩行為，包括非法闖入私人場所和妨礙交通。不過，小樽市官員向CNN表示，港籍女遊客喪命事件之前，觀光客就一直引發混亂。

舉例來說，小樽市的船見坂在「情書」中亮相後，成為一個名聲突然鵲起的特定區域。

船見坂可從高處眺望典型日本街景，兩旁木屋林立，門口有著積雪，盡頭則是日本海美景，但小樽市役所自1月底開始，派了3名保全人員到船見坂，手持標語警告不良遊客行為，提醒遊客不要亂丟垃圾和妨礙道路，違者將被處以罰款，當地警察也會在尖峰時段協助管理，工作人員則分發英文、中文和韓文警告。

CNN指出，中國大陸遊客經常在農曆春節期間出國旅遊，社群媒體「小紅書」上關於如何重現電影最佳角度的貼文更比比皆是。但小樽市官員指出，安全措施並非專門針對陸客，而是應對國際遊客人數大幅增加，並將持續到至少3月31日。

出國旅遊 北海道 情書 日本

延伸閱讀

日本札幌雪祭開幕 202座雪冰雕「大谷翔平與愛犬」曝光

港媒：中國社交平台小紅書設香港辦公室

CNN：看壞美經濟 「2025不消費」、「見底計畫」漸流行

日本北海道降破紀錄大雪 兩大航空取消63航班

相關新聞

失智翻倍！研究解剖52人腦發現大量微塑膠 相當於「一整支塑膠湯匙」

大腦是人體內受到最良好保護的器官，卻有驚人的大量微塑膠（microplastics）。根據一項3日刊登在自然醫學（Nat...

影／受電影盛名之累 北海道小樽市保全上街規勸遊客節制

日本北海道的小樽市氛圍寧靜，冬季被潔白的雪覆蓋。作為1995年上映的人氣賣座愛情電影「情書」拍攝地點，每年冬天持續吸引遊...

日本流感藥生產總量充足 為何發生斷貨？

日本流感患者在去年12月下旬達歷史新高，部分醫療機構和藥房的抗病毒藥物短缺，但整體出貨量是足夠的。日本經濟新聞報導，有觀...

日本札幌雪祭開幕 202座雪冰雕「大谷翔平與愛犬」曝光

日本北海道冬季特色活動之一的「札幌雪祭」今天在札幌市開幕，8天展期展出包括呈現「大谷翔平與愛犬」樣貌的共202座雪雕及冰...

地震連震4天 希臘島嶼民眾心慌走海空兩路暫撤

觀光勝地桑托里尼（Santorini）今天再爆數十起地震，是連續第4天出現連環震，許多心慌的民眾攜家帶眷搭上渡輪，航空公...

女舞者車禍後補牙…缺氧5分鐘喪命 醫院索1文件才談賠償觸怒家屬

泰國發生離奇醫療事故，導致1名女子喪生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。