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日本流感藥生產總量充足 為何發生斷貨？

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
因為日本流感患者創新高，鹽野義製藥的速福達（Xofluza）今年1月等治療流感的藥物供不應求。美聯社
因為日本流感患者創新高，鹽野義製藥的速福達（Xofluza）今年1月等治療流感的藥物供不應求。美聯社

日本流感患者在去年12月下旬達歷史新高，部分醫療機構和藥房的抗病毒藥物短缺，但整體出貨量是足夠的。日本經濟新聞報導，有觀點認為，部分機構過量訂購治療流感的藥物，致庫存分布不均。日本政府需在下一次流行之前，有應對措施。

日經中文網報導，2025年1月上旬，澤井製藥通知醫療機構將暫時停止出貨克流感（Tamiflu）的學名藥，「未能確保藥物的穩定供應，我們深感抱歉」。儘管日本新年連假期間工廠仍在運轉，産能仍難跟上需求。

由於學名藥供應中斷，生產原廠藥的中外製藥也不得不限制出貨。鹽野義製藥的速福達（Xofluza）以及第一三共的「Inavir」等治療流感的藥物，也調整供貨。患者數量持續增加，藥品供貨受阻，部分醫療機構的庫存藥物耗盡。

報導指出，當一家製造商的供應中斷時，訂單會迅速湧向其他製造商，導致生產跟不上需求，引發連鎖式的出貨限制。這次1月許多製藥企業不得不採取「限定出貨」，僅供貨給部分交易對象。

藥品生產通常採「批次生產」模式，即按照一定數量批量生產。從製劑、包裝到品質檢測，每個階段都按照批次進行，因此即使決定增產，也需要1至數個月才能出貨，突然增加供給十分困難。

日本厚生勞動省統計，截至1月12日的一個月內，日本感染流感約680萬人，同期批發商向醫療機構等供應的流感藥物達約1070萬人份。整體來看，藥品供應量是充足的。神奈川縣立保健福祉大學的高級研究員坂卷弘之指出，「大型藥店等採購能力較強的機構，可能訂購超額藥品。」有些機構在有過多庫存的情況下，將藥品退回批發商或生產企業。然而，退回的藥品往往無法達到國家規定的儲藏標準，導致很多藥品在效期內也會被廢棄。

隨著流感感染者數量的減少，1月中旬開始流感藥物不再如此短缺。日經指出，流感等季節性傳染病的治療藥物，關鍵在於流行開始前能儲備多少。然而，由於儲藏成本較高，製造商通常會根據當季的預期消耗量來控制生產。如果政府能夠補貼儲存成本，製造商將能夠更早擴大生產。此外，如果醫療機構和藥店能嚴格遵守「先使用生產日期較早的藥品」這一原則，也能降低藥品因過期而被廢棄的風險。

日本 日本經濟 流感

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