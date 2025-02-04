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澳洲東岸女泳客遭鯊吻 傷重不治

中央社／ 雪梨4日綜合外電報導

澳洲當局表示，一名女性泳客在東岸一處熱門旅遊景點附近海域游泳時，遭一頭鯊襲擊，傷重不治。

路透社報導，昆士蘭州警方表示，昨天下午5時前後，當局接獲通報說有一名泳客遭鯊吻，傷勢嚴重，緊急救援人員立即趕赴布里斯本（Brisbane）以北約80公里的布來比島（Bribie Island）伍里姆海灘（Woorim Beach）。

警方發言人在一封電子郵件中說：「這名女子在游泳時被一頭鯊咬傷…傷勢嚴重，性命垂危，最終不治身亡。」

警方並未透露受害者年齡，但有許多澳洲媒體報導，受害者是一名17歲少女。

當地居民波特（Christopher Potter）表示，常常整天都有許多人在這處海灘戲水。

他告訴澳洲廣播公司新聞網（ABC News）：「眾所周知，布來比島周圍有很多鯊，但這次鯊吻距離海岸如此近，令人大感震驚。」

澳洲 鯊魚

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