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日本北海道降破紀錄大雪 兩大航空取消63航班

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本正受本季入冬以來威力最強且影響時間最長的寒流影響，北海道6地12小時累積降雪量創觀測史最高紀錄，日本兩大航空公司共取消63個航班，氣象廳呼籲避免不必要外出行程。

日本富士新聞網及朝日電視台報導，預測這波寒流將持續到2月8日，以靠日本海側為主地區恐面臨災害級大雪，民眾與遊客都需嚴加留意。

北海道東部降雪已增強，帶廣6小時就下了85公分的雪，創當地觀測史上最高紀錄。不僅北海道，從北日本一直到九州地方靠日本海側的多數地區都已下雪，特別是北陸地方出現警報級大雪。

截至今天中午為止，包括北海道新千歲機場等地起降航班都受到大雪影響，全日本空輸（All NipponAirways）總計取消34個航班、日本航空公司（JapanAirlines）也取消29個航班，影響旅客數約5800人。

讀賣新聞報導，北海道靠太平洋側地區從昨天晚間起降下破紀錄大雪，預估西日本到北日本的多數地區，也將從今天下午起出現大雪，氣象廳呼籲嚴防可能災情。

氣象廳表示，包括帶廣市截至今天上午9時止的12小時累積降雪量達120公分在內，總計北海道靠太平洋側的6處觀測地點都降下觀測史上最大雪量。

帶廣市強降雪造成除雪不及，市內各地都出現車輛受困雪中動彈不得的情況。

日本放送協會（NHK）報導，這波寒流的特色是冷空氣強烈，且持續時間長達約一週。

氣象廳與國土交通省昨天針對大雪召開緊急記者會表示，大雪可能造成車輛受阻、道路封閉、大眾運輸嚴重誤點或停駛，對通勤及通學等帶來影響，因此呼籲避免不必要及不緊急的外出，並評估變更原訂行程。

帶廣市昨天晚間8時積雪8公分，但到今天上午8時積雪已達120公分，短短12小時降雪就增加逾1公尺的積雪量。

北海道12小時降雪量創當地觀測史最高紀錄的6地，分別是帶廣市112公分、芽室町105公分、帶廣機場76公分、本別町85公分、浦幌町68公分，及白糠町67公分。

氣象廳預測，接下來到明天上午的24小時累積降雪量多的地區，北陸地方100公分、新潟縣與岐阜縣80公分、東北地方70公分、近畿地方60公分，及北海道與中國地方50公分。

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