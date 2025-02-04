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地震連震4天 希臘島嶼民眾心慌走海空兩路暫撤

中央社／ 雅典3日綜合外電報導
希臘觀光勝地桑托里尼（Santorini）今天再爆數十起地震，是連續第4天出現連環震。(路透)
希臘觀光勝地桑托里尼（Santorini）今天再爆數十起地震，是連續第4天出現連環震。(路透)

觀光勝地桑托里尼（Santorini）今天再爆數十起地震，是連續第4天出現連環震，許多心慌的民眾攜家帶眷搭上渡輪，航空公司也增開班機協助民眾暫時離開這座希臘島嶼。

綜合路透社和法新社報導，桑托里尼和阿莫爾戈斯島（Amorgos）這兩個位在愛琴海的火山島嶼，1月31日以來地牛持續翻身，促使當局宣布桑托里尼和鄰近的伊奧斯島（Ios）、阿莫爾戈斯島、阿納菲島（Anafi）的學校停課至2月7日。

專家團隊組成的委員會今天表示，2月1日以來記錄到約200個規模3.0以上的地震。委員會強調，這個現象與「火山活動並無關連」。

抗震規劃與保護組織（Organisation of AntiseismicPlanning and Protection）負責人雷卡斯（EfthymiosLekkas）今天告訴希臘廣播電視公司（ERT），「有極低可能性會發生規模5.5地震」，但排除爆發規模6以上強震的可能性。

桑托里尼今天每隔幾分鐘就來一震，部分規模達4。民眾接獲的建議是遠離室內空間和小型港口。當局為求謹慎也在地面部署了救災因應單位。

島上1.5萬居民有許多人在戶外過夜，另有數百名永久居民選擇搭渡輪或搭機暫撤。

1名72歲民眾說：「地震持續不斷，很劇烈，我們都感覺到了。」他說：「我們咬牙捱了3天，可是今天情況最糟，所以我們決定走為上策，無論幾天我們都會撐下去。」

愛琴海航空（Aegean Airlines）表示，應希臘民防部的要求，今明兩天會增開3架往返桑托里尼的航班，以方便居民與遊客旅行。

在島上住了17年的導遊薩卡瓦拉斯（KostasSakavaras）告訴法新社說，他從未經歷過這種等級的地震活動，「昨天每3、4個小時就搖一次。這跟過去幾次的感受完全不同」。

他說他昨天和妻子帶著2個孩子搭上一艘客滿的渡輪離開桑托里尼。他說：「我們計劃（在希臘本土）待到週末。我認為明天規模會上升，但願會平靜下來。」

地震 希臘 愛琴海

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