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台灣參加英國最大旅展 台英業者合作展攤人氣旺

中央社／ 倫敦3日專電

台灣參加英國規模最大旅遊展之一「倫敦旅展」，攜手台灣與英國本地業者共同推介赴台旅遊資源與優惠措施。觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊說，台灣館今年「人氣最旺」，顯示台灣在國際旅遊市場的吸引力。

倫敦旅展（Destinations: The Holiday & TravelShow）1月30日至2月2日舉行，開放業者及一般民眾參觀，此次共匯集超過600家旅遊相關業者及70多個觀光推廣單位，吸引數以萬計人次進場。今年也是倫敦旅展30週年。

觀光署駐倫敦辦事處與中華航空、長榮航空，以及英國本地旅行社Citibond Travel和Taiwan Travel合作，現場共同推廣台灣旅遊，提供最新旅遊產品和資訊。

台灣館以觀光新品牌概念Waves of Wonder為主題，呈現台灣多元豐富的文化與自然景緻，展館設計靈活結合台灣的大自然與人文風光，例如融合日月潭的湖景山色以及九份茶樓的詩意氛圍，吸引不少訪客駐足拍照。

辦事處指出，為讓旅展訪客更深入體驗台灣文化，台灣館特別安排多樣傳統遊戲及文化互動體驗，包括剪紙及夜市彈珠台遊戲。

此外，適逢農曆新年，現場另提供手寫春聯服務，書法老師揮毫題字，將參觀民眾的個人姓名融入喜氣洋洋的金蛇春聯。

辦事處表示，台灣館人潮絡繹不絕，有許多人洽詢套裝行程、或就赴台旅遊踴躍提問。

台灣館另發送2025台灣燈會小提燈「蹓蹓蛇」，並鼓勵旅客入境台灣後，上網參加「遊台灣金福氣」新台幣5000元旅遊消費金抽獎活動，並多加利用境內交通優惠卡「台灣好玩卡」（Taiwan PASS）等好康。

倫敦 旅展

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