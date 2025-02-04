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周大觀基金會赴土耳其義演 傳遞台灣愛心

中央社／ 維爾紐斯4日專電

台灣周大觀文教基金會昨天抵達土耳其滿納海國際學校，舉辦音樂義演，並邀請台灣抗癌生命鬥士分享生命故事，向滯留當地的敘利亞難民傳遞關懷與希望。

根據周大觀文教基金會新聞稿，此行為基金會首次出訪土耳其，由創辦人周進華率領3位台灣生命鬥士前往慈濟土耳其滿納海國際學校進行義演與交流，並贈送抗癌小詩人周大觀遺作「我還有一隻腳」，為被迫離開家園的學童們加油打氣。

慈濟土耳其滿納海國際學校志工胡光中表示，滿納海國際學校為慈濟與土耳其政府於2015年合作創辦，具半官方性質，並於2018年獲美國國際學校認證。學校自成立以來，他親自上街尋找被迫停學去打工的敘利亞孩童，已協助無數孩童重返校園生活，希望透過教育翻轉這些孩童的人生。

胡光中指出，「滿納海」（El Menahil）在阿拉伯文意指「沙漠中的泉源」，寓意讓身陷教育沙漠中的孩子，找到知識的泉源。

周大觀文教基金會兩岸及國際交流中心執行長周上觀表示，此次拜訪希望透過音樂與生命故事分享，為滯留土耳其的敘利亞孩童及弱勢家庭帶來正能量。

周大觀文教基金會成立於1997年，致力推廣生命教育，延續周大觀「熱愛生命、快樂生活」精神。基金會由周大觀父母周進華與郭盈蘭，以及來自各界的愛心人士共同創辦，宗旨為關懷癌症病童並推動公益活動。

土耳其

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