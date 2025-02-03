報告：2024年能源轉型投資創新高 達69兆元
根據彭博新能源財經（BNEF）分析，全球低碳能源轉型方面的投資，去年達到創紀錄的2兆1000億美元（約新台幣69兆元），但為實現國際氣候目標，仍需要遠超這個數字的資金。
法新社報導，根據BNEF的「2025年能源轉型投資趨勢報告」（Energy Transition Investment Trends2025），去年的全球投資額較2023年成長11%，其中中國占增長部分的2/3，遠超歐洲和美國的支出。
BNEF指出，電動車、再生能源和電網去年皆吸引創紀錄的投資額。
BNEF高層艾柏特．張（Albert Cheung，音譯）表示：「儘管面臨政治環境不穩定且利率處於高點，我們的報告顯示，過去幾年能源轉型的成長仍相當可觀。」
BNEF估算，2025年至2030年間，全球能源轉型投資每年平均需要5兆6000億美元，才能使脫碳速度足以達成「巴黎協定」（Paris Agreement）目標。BNEF指出，中國在這方面進展最快，其次是德國和英國。
分析顯示，中國去年的投資額達8180億美元，較2023年成長20%，所有產業皆「穩定成長」，且中國的總投資額超越美國、歐盟和英國的總和。
國際能源總署（International Energy Agency, IEA）去年表示，每年約有近2兆美元資金流向潔淨能源專案，幾乎是化石燃料供應支出的兩倍。
IEA在「世界能源展望」（World Energy Outlook）報告中提到，2030年前，全球超過一半的電力將來自低碳排能源，而石油、天然氣與煤炭需求預計將在這個10年內達到高峰。
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