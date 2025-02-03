英國研究證實 人生中「這時間」是快樂幸福高峰

不少人認為，無憂無慮的童年時光是這一生最快樂、幸福的時候，但近期英國一項新調查發現，真正讓人感到最幸福、快樂的時間，其實是步入中年後的45歲。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，穀物品牌Weetabix對2,000名40到59歲的英國人進行調查，受訪者中有76%的人表示，中年生活是他們的「黃金時期」，進入中年以後他們覺得更快樂、更幸福，也更注重身體健康。

受訪者中有57%的人表示，現在已經不再有「步入中年是負面的」的觀念，這樣的想法已經過時；有24%的受訪者說，自己會固定上健身房，另外有14%持續學習語言、13%經常冥想、10%的人常出國旅行。

除了上述這些行動之外，這個年齡層的受訪者也會去上瑜珈課、跳舞、健行來讓自己感覺良好，另外有6%的人更是不受年齡限制，大膽移居國外，展開幸福的後半生。

不過不管幾歲，如果想要增加自己的幸福感，其實有很多實際的行動可以執行。英國布里斯托大學（University of Bristol）心理學博士胡德（Bruce Hood）的研究就列出「7大幸福秘訣」。該研究針對228名修讀過正向心理學課程的學生進行調查，這些學生修完課程以後幸福感提升了10-15%，而且有超過一半的學生在修完課一到兩年後，依然保持積極的態度。

這7大幸福秘訣分別是行善、增加社交互動（包含與不認識的人對話）、刻意關注當天發生的正面事件、享受每個體驗、學習感恩、積極運動並鍛鍊身體、練習正念或其他冥想技巧。