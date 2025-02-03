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義大利導演紀錄台僑春節活動 台灣能見度增

中央社／ 羅馬3日專電

台灣文化在義大利能見度持續增加。羅馬台灣同鄉會昨天舉辦春節活動，不僅全由「台灣華語文學習中心」的義籍學生擔綱介紹台灣文化習俗，更吸引義大利紀錄片導演前來拍攝。

羅馬台灣同鄉會昨天舉辦「初五迎財神」歡慶活動，內容別出心裁，除了擺出鮮花素果介紹台灣春節祭祖儀式，向小朋友發放中華民國總統府的一元紅包，象徵一元復始、萬象更新，最後還設計「麻將」摸彩遊戲，印製義文版的麻將規則發送，讓義大利朋友感覺新鮮有趣。

義大利僑務委員王美紅表示，她看到今年來參加台灣同鄉會活動的來賓，義大利親友團坐了好幾桌，人數已超過台灣第一代僑胞，此外，包括她自己的子女，很多台義混血第二代都來參加活動，這顯示「台灣已真正融入義大利社會，在各行各業發揮影響力」。

在知名旅義台灣藝術家曾美禎邀請下，一位義大利紀錄片導演也特別到現場拍攝羅馬台僑的互動，觀察台灣人如何在義大利保存自身獨特的文化習俗。

曾美禎是英國皇家版畫協會（Royal Society ofPainter-Printmakers）唯一的台灣會員，這部紀錄片將以她在義大利奮鬥歷程為切入主軸，深度介紹台灣的歷史、文化、政經背景，以及在義大利的台灣社群。

羅馬台灣同鄉會長陳易文去年接任後，發想許多新穎創意，在義大利推廣台灣文化，今年已規畫舉辦「划龍舟」等多項活動。陳易文致詞時表示，除了感謝羅馬僑胞展現向心力，也要感謝台灣政府作為台僑後盾，包括僑委會、駐義大利代表處、駐教廷大使館都對活動予以支持。

「台灣華語文學習中心」去年2月在羅馬揭幕，負責人湯美快表示，昨天擔綱表演的義大利學生都能說一口流利華語，是台灣文化在當地的最佳代言人。她教學融入台義雙邊文化，例如介紹台灣在過年打破東西時會說「碎碎（歲歲）平安」，義大利文也有類似「轉運」說法，讓在場義大利朋友聽得津津有味。

朋友 羅馬 義大利

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