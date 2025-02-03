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兩天累積降雨1000毫米 澳洲東部洪水成災

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導

澳洲東北部洪水成災，許多人被迫逃離家園，上萬戶民宅停電，還有一座重要橋梁大半被洪水沖走。

法新社報導，當局表示，昆士蘭州（Queensland）部分地區兩天累積雨量超過1000毫米，房屋、公司和道路浸泡在泥濘的水中。

空拍畫面顯示，農村社區被洪水包圍，聯外道路中斷。

昆士蘭州州長克里沙傅利（David Crisafulli）在記者會上警告：「我們將看到大範圍的降雨和風暴席捲昆士蘭北部大部分地區。」

他說：「我們持續為未來可能出現的更多降雨和可能發生的更多洪水做好準備。」

他說，大堡礁附近的熱門沿海景點敦士市（Townsville）部分遭受洪水侵襲的地區，已被宣布為「黑區」。

緊急應變官員表示，當局要求敦士市2100人於週末撤離，但約有10%的人拒絕離開。

警方表示，一名60多歲女性今天在距敦士市約100公里的小鎮印甘（Ingham）搭乘救援船時，因翻船身亡，遺體後來尋獲。

州長表示，洪水沖走一座橋梁的一部分，該州主要沿海公路布魯斯高速公路（Bruce Highway）也因洪水中斷。

澳洲能源供應商厄爾剛能源公司（Ergon Energy）表示，昆士蘭州北部仍有近1萬1000戶停電，但未說明恢復供電的時間表。

敦士市代理市長格瑞尼（Ann-Maree Greaney）表示，預計洪水將在明天上午達到高峰。

她告訴記者：「目前聯外道路已被切斷，社區處於孤立狀態。」

格瑞尼表示，敦士市迫切要求恢復供電，並與大型超市合作運送食物。

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