快訊

今晚入立春…天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

到底多血汗？機場接送司機狂塗精油、灌提神飲料 客人嚇到換手自己開

開紅盤破功！台股收盤跌830點史上第四慘 半導體、AI族群重災

日本埼玉天坑救援進入第7天 疑污水外溢添難度

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本埼玉縣八潮市一處交岔路口1月28日出現「天坑」造成一輛卡車掉落，相關單位搜救失聯駕駛至今已進入第7天。受到坑內疑似污水持續外溢影響，更添救援難度。

日本放送協會（NHK）報導，八潮市一處交岔路口因發生大規模路面塌陷，形成深度約15公尺的「天坑」，且底部堆積約8公尺高的土石等物體。

事發當下駕駛卡車掉落坑內的74歲男性可能被埋在坑內，目前生死未卜。

搜救單位為移除坑內土石等物體，已建造坡道讓重型機具進入坑內，但由於發現疑似下水道管路內外溢的污水 難以搜救，所以目前已展開相關作業，將把坡道面積擴大到沒有積水的場所，屆時再使用重型機具移除下水道管路內堆積的瓦礫與土石。

埼玉縣政府為降低「天坑」內積水水位，與此同時採取從人孔汲取下水道管路內污水的作業，待坑內水位下降後，再由消防單位負責正式搜救行動。

根據先前報導，「天坑」救援行動如此困難主要有兩個理由，一個是有塌陷面積逐漸擴大等二次災害發生的風險，另一個則是坑內湧現積水。

天坑 日本 污水

延伸閱讀

大S日本旅遊流感猝逝 他驚訝「48歲實在太年輕」

大S流感併肺炎猝逝日本 命理師提醒：立春前屬龍要留意

大S日本發病過程曝光！導遊全程目睹「流感4天奪命」

大S遺體今在日本火化 骨灰帶回台灣

相關新聞

女老師26歲性侵11歲男學生誕子…5歲兒太似爸爸惹疑 驚揭心寒內情

美國發生女教師性侵男學生懷孕產子案件！紐澤西州（New Jersey）1對家長安排子女入讀當地學校，而且和1名女教師成為好友，加上對方是「寄養家長」(foster parent)，於是放心安排3名孩子入住女教師的家。詎料當時年約26歲的女教師看上11歲的男學生，對他性侵長達5年來，其間甚至懷孕誕子。

日本大學生不只蹺課 乾脆「不登校」背後的心理因素

大學並非義務教育，日本關注高中小學生的「不登校」（不上學）問題，卻少探討大學生缺曠課的實態及背後理由。其實根據學者統計，有2.68%日本大學生經常性缺課，這比率和日本不登校的高中及小學生差不多。 過去很難將「不登校」的概念與大學生聯繫起來，因為「大學由你玩4年」的舊觀念還在，大學生自己或大學本身覺得不去上課也可以。其次，和義務教育不同，沒有強制當事人上學的義務。但日本學生升大學的比率已近6成，進入大眾教育普及化，大學也出現與國高中類似的情況。

開工自信回歸！美國女星的地獄年代如何振作？

蛇是許多人懼怕的生物、陰毒的化身，但泰勒絲轉化偏見的敘事，用蛇的意象持續訴說，她們——被不公評價苛待的女性——如何在巢穴裡學著保護自己，重新發現自身花紋之美，甚至練習使用自己的尖牙——到了準備好的時候，她們就可以探出頭來，自在地向前爬行。

奈良縣擬砸近6千萬辦Kpop演唱會惹議 預算大砍至1500萬

日本奈良縣政府原本計劃今年10月在奈良公園舉辦韓國Kpop免費演唱會，縣議會去年通過2.7億日圓預算，引發民眾不滿，如今...

巴黎禁止車輛行經市中心 居民樂、商家叫苦

巴黎往無車城市邁進，市中心「限行區」措施上路已2個月。居民對車流減少、空污改善表示開心；商家則叫苦連天，已向行政法院提出...

想財運滾滾千萬別錯過！來這日本四大神社「祈求蛇年好財運」

到日本旅遊時，許多遊客都會去神社參拜，並且可能或者購買「御守」祈求好運。日本網站「FINANCIAL FIELD」近來就分享在日本，有哪幾間神社的財運特別靈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。