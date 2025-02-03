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女老師26歲性侵11歲男學生誕子…5歲兒太似爸爸惹疑 驚揭心寒內情

香港01／ 文．田中貴
圖／ingimage
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美國發生女教師性侵男學生懷孕產子案件！紐澤西州（New Jersey）1對家長安排子女入讀當地學校，而且和1名女教師成為好友，加上對方是「寄養家長」(foster parent)，於是放心安排3名孩子入住女教師的家。詎料當時年約26歲的女教師看上11歲的男學生，對他性侵長達5年來，其間甚至懷孕誕子。

隨着男嬰長大，到早前已經5歲的時候，受害男童的父親發現孩子的樣貌與兒子童年時很相似，於是在facebook發文談論事件，結果引來執法部門注意，調查後揭發男童與女教師同住時長期被性侵，而其兄弟姊妹就曾目睹男童洗澡時，女教師會進入浴室及鎖門，且曾目擊受害人與同睡一床甚至被性侵。

事件曝光後，涉事女教師隨即被捕，正面臨一級嚴重性侵犯、二級性侵犯和二級危害兒童福利罪等嚴重控罪，受害人的兄弟姊妹供稱，案件仍在審理中。

涉案女教師任教受害男童班級

涉案獸師卡倫（Laura Caron）目前34歲，來自賓夕法尼亞州（Pennsylvania）沃靈頓（Warrington），在當地1間天主教學校讀書，高中畢業後進入了大學主修小學教育，曾是學校籃球隊成員，於2014年起在紐澤西州的開普梅（Cape May County）1間小間任教，年薪大約5.8萬美元（約180萬台幣）。

據了解，受害男童和另1名兄弟當年就讀小五，所屬班級由卡倫負責，他們父母多年來一直與卡倫保持友好關係，甚至允許3名子女長期住在對方的住所，沒料到兒子竟會遭到性侵。

嬰兒容貌和受害人相似　警方調查揭內情

到了2019年，卡倫懷孕產子，而着兒子日漸長大，受害人的父親發現該孩子與自己及受害兒子樣貌相似，於2024年12月在facebook發文講述事件，其後引來執法部門注意，因而展開調查，終於揭穿師生之間發生不尋常事件。

女教師被捕送入監獄

警方初步相信卡倫由2016年至2020年期間性侵該名男學生，最初受害人只有11歲，到2019年卡倫懷孕時，受害人年僅13歲，至去年12月案件曝光，兒子已經5歲。警員於今年1月15日（周三）將卡倫拘捕，當時她沒有反抗，其後被送到縣內監獄。

卡倫現被控一級嚴重性侵犯、二級性侵犯和二級危害兒童福利罪，根據紐澤西州法律，一級罪行可被判處10至20年監禁，二級罪行可被判囚5至10年，被告首次出庭時，法官形容卡倫是一眾孩子的「養母」。

受害人承認是孩子人父 兄弟姊妹作供稱目睹性侵

受害人現年大約19歲，事後向警員承認自己就是被告孩子的父親，他與被告一直保持聯絡，直到事件東窗事發。

受害人的兄弟姊妹作供時表示，當住在卡倫的家裏，孩子們通常住在2樓的1個房間裡，但受害人卻睡在被告床上；當受害人洗澡時，被告會進入浴室鎖門，不知會做什麼事，更有人稱親眼目睹被告趁受害人睡覺時對他進行性侵。

案件仍在審理中，學區負責人回應指，涉事學校即時要求卡隆帶薪停職，正配合執法部門調查，為可能受影響的學生和教職員工提供諮詢和支援服務。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵

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