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日本迎入冬最強冷氣團 九州平地恐降大雪

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本從北到西靠日本海側等地受冬季型態氣壓分布增強及本季入冬最強冷氣團來襲影響，明天起風雪都將轉強，不排除出現警報級大雪或暴風雪，連九州平地也可能降下大雪。

日本富士新聞網報導，預測這波強烈冷氣團籠罩日本時間將持續到2月8日，以靠日本海側為主的地區可能出現「災害級大雪」。

目前預測強降雪可能出現在2月5日到6日及8日，連平常不太下雪的九州及四國地方都可能降下持續性的警報級大雪。

日本氣象協會氣象預報士木村雅洋表示，這次的冷氣團恐怕可與2021年1月在北陸地方造成嚴重影響的冷氣團匹敵。

2021年1月受到強烈冷氣團侵襲，福井縣北陸自動車道（類似高速公路）一度有約1500輛車受困大雪動彈不得。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，冬季型態氣壓分布將從明天起增強，且本季入冬以來最強冷氣團也將來襲。因此，北日本到西日本靠日本海側等地大氣狀態將轉為非常不穩定，預料風雪都將轉強。

根據目前預測，截至明天上午為止24小時累積降雪量多的地區，北海道約50公分、北陸地方約40公分、東北地方約30公分、岐阜縣約25公分，九州地方北部也有約10公分。

接著到2月5日為止的24小時累積降雪量，東北地方等地約70公分、北海道等地約50公分、四國與九州地方北部約20公分，九州南部也有約15公分，且之後的降雪量預料將會續增。

除了大雪，明天北海道最大風速可能達每秒23公尺、東北地方為每秒20公尺；至於最大瞬間風速，北海道可能達每秒35公尺、東北地方為每秒30公尺。

氣象廳呼籲民眾嚴防大雪及暴風雪等，也要留意伴隨降雪而來的停電、倒樹、雪崩、落雷及龍捲風等情況。

劇烈天氣變化除可能對交通帶來影響，平日降雪量少的九州平地等地，預料也將降大雪。

日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士丸田繪里子撰文表示，日本明天將迎接本季最強冷氣團，且冷氣團可能長期滯留，因此，冬季風暴及低溫可能長時間持續。

丸田表示，這波冷氣團可能為西日本及靠日本海側多數地區帶來警報級大雪，連北陸地方平地與西日本市區也有可能出現大雪。

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