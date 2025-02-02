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奈良縣擬砸近6千萬辦Kpop演唱會惹議 預算大砍至1500萬

中央社／ 東京2日專電
日本奈良縣政府原本計劃今年10月在奈良公園舉辦韓國Kpop免費演唱會，去年通過2.7億日圓預算引發民眾不滿。圖／法新社
日本奈良縣政府原本計劃今年10月在奈良公園舉辦韓國Kpop免費演唱會，去年通過2.7億日圓預算引發民眾不滿。圖／法新社

日本奈良縣政府原本計劃今年10月在奈良公園舉辦韓國Kpop免費演唱會，縣議會去年通過2.7億日圓預算，引發民眾不滿，如今可能會大砍至不到1/3的7000萬日圓（約新台幣1500萬元）。

產經新聞報導，奈良縣知事山下真1月31日在記者會上表示，正在考慮把場地換成室內，將2.7億日圓（約新台幣5700萬元）預算壓縮至7000萬日圓。他表示，將在2月與合辦活動的韓國忠清南道知事商談後，做出最後決定，也已經告訴對方「預算可能會不足1億日圓。」

議會去年12月通過在奈良公園舉辦韓國Kpop免費演唱會在內的追加預算案，場地花費將由奈良縣政府負擔，舉辦一天演唱會預料花費2.7億日圓，引發縣民批評。有民眾指出，「希望把稅金用在資助養育下一代等費用上」，還有人擔心在奈良公園舉辦演唱會，會對公園的鹿群產生影響。

這場免費演唱會是為了慶祝2025年日韓恢復邦交60週年，由締結友好協議的奈良縣和韓國忠清南道共同策劃。雙方規劃於10月在奈良公園內的春日野園地舉行一場Kpop演唱會，規模約9000人。韓國方面將負責藝人的演出費用，場地搭建費用則由奈良縣負責，目前演出陣容尚未確定。

山下真表示，場地可能會從奈良公園改成室內，如果這麼做，就不需要另外搭建舞台和架設燈光，能夠大幅削減成本，但是觀眾人數也會從9000人大幅縮水至1500人。

他表示，「如果觀眾規模變得那麼小，忠清南道方面可能會認為，很難派出一流藝人來表演。」

奈良 演唱會

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