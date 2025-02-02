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韓國人飲食習慣改變 辣炒年糕等傳統小吃店逐年倒閉

中央社／ 首爾2日專電

辣炒年糕、飯捲、韓國拉麵都是過去韓國人最愛的傳統飲食，不僅好吃又物美價廉，但近年減少澱粉攝取的風氣興起，加上物價大幅上升，專賣這類小吃的店家數量逐年減少，價格也不如過去親民。

根據韓國統計廳資料，從2016年到2021年為止，販賣飯捲等平民料理的小吃店家數都持續成長，在2021年達到4萬8898家，但在2022年轉為跌勢，一年內減少4.6%，共計2000多家，與整體外食業同期家數成長7.4%相比，差異更為明顯。

其中影響最大的因素，大約可分為兩大點，一是作為主要消費族群的10到30多歲年輕人飲食習慣改變；另一是近期物價快速飛漲，過去可以便宜飽腹的飯捲、辣炒年糕等國民美食價格開始變得沒那麼親民，消費者自然開始尋找其他替代品。

重視外貌管理的韓國年輕人近年吹起「健康飲食」風潮，增加蔬食及蛋白質分量、減少澱粉類攝取，而這類小吃店販賣品項一般以澱粉類為主，包括韓國泡麵、飯捲、辣炒年糕、炸物等，自然不受青睞，甚至流行起以蛋絲代替白飯的新型飯捲，沒能跟上潮流更新品項的店家更容易被淘汰。

據調查，韓國近年的米消費量也持續下降，每年每人的消費量在2019年首次跌破60公斤來到59.2公斤，至2023年已降至56.4公斤，顯見過去「一定要吃飯」的韓國人觀念開始改變。

同時，受到物價上漲影響，年輕上班族之間也開始流行起自己帶便當，中老年族群則比過去更傾向購買便利商店更為便宜的飯捲、便當。

從韓國統計廳今年1月公布的消費者物價指數，可以看到整體外食消費者指數較去年上升3.1%，來到121.01（2020年為100），增幅大於整體消費者指數（2.3%）。其中辣炒年糕價格上升5.8%、飯捲5.3%，分列漲幅最高的第1及第3名。

以飯捲為例，相較於每天要現捲、人力成本較高的飯捲店，便利商店的流水線產品價格低廉許多，據統計，50至60多歲族群近兩年在便利商店消費金額分別增加18.3%及21.4%，顯示中老年族群利用便利商店解決飲食需求的比例增加，光顧傳統小吃店的機率就更下降。

在物價持續成長的狀況下，原物料及人力成本都增加，再加上一般民眾需求減少，通常為自營業者的傳統小吃店紛紛大喊吃不消，營業家數恐怕還會持續減少。

健康飲食 小吃

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