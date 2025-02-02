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各國紛拓展觀光業 穆斯林商機無限

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
清真旅遊未來商機無限，許多國家都開始推動穆斯林友善措施，盼吸引更多穆斯林觀光客。示意圖／ingimage
清真旅遊未來商機無限，許多國家都開始推動穆斯林友善措施，盼吸引更多穆斯林觀光客。示意圖／ingimage

穆斯林推展友善觀光，包括無豬肉食物、酒精、可沖水廁所進口的商機無限！據統計，2032年穆斯林觀光的產值有望從2023年的2565億美元提升到4109億美元，全球半季觀光人數也有望從2024年的8千萬人提升到2028年的2.3億人次。近來泰國馬來西亞、香港，甚至連台灣都開始發展清真旅遊。

無豬飲食、設禱告室

根據《半島電視台》報導，新加坡清真旅遊產業顧問公司近日「新月評鑑」發布報告指出，除了產值與觀光人數的提升外，全球對於清真旅遊的投資也從2015年的3.2兆美元提升到2025年有望達到7.7兆。

清真旅遊意思是遵守伊斯蘭教義的觀光模式，因此不會有豬類食品、公共場合需有禱告室、廁所一定要有可清潔手的水源。

另外各項服務還需設有性別分離的選項，旅途中也沒有飲酒與賭博的環節等。「新月評鑑」執行長巴哈登說，穆斯林與其他觀光客一樣，都想要體驗不同地區的在地文化，但希望能不要在信仰上太多妥協。英國清真旅行公司執行長泰勒則說，過去穆斯林大多只有朝聖旅行，但隨著年輕世代的需求提升，清真旅遊有很大的商機。

各國推清真友善措施

「新月評鑑」的調查顯示，馬來西亞、泰國是穆斯林最喜歡去的地方，包括新加坡、英國、台灣與香港也是穆斯林愛去的國家。泰國去年7月曾推出清真旅遊計畫，希望能振興因為新冠疫情受重創的觀光業與相關連產業，身為佛教國家的泰國還專門開設清真旅館，讓穆斯林更放心旅遊。

香港旅遊局去年11月也表示，要鼓勵餐廳、旅館、觀光景點增加穆斯林友善措施、增加清真認證、建立清真名單等方式，促進清真觀光的發展。《日本旅遊組織》便設有清真指引，包括東京、京都、大阪多有清真餐廳等，並列出如穆斯林友善拉麵、壽司、神戶牛排等食物。

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