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出動百人搜救 南韓濟州2漁船觸礁釀2死2失蹤

中央社／ 首爾1日專電
南部濟州一帶海域今天發生2艘漁船觸礁事故，兩艘船上共15人中，目前已確認2人死亡，另有2人失蹤仍在搜救中。照片非新聞當事漁船。示意圖／ingimage
南部濟州一帶海域今天發生2艘漁船觸礁事故，兩艘船上共15人中，目前已確認2人死亡，另有2人失蹤仍在搜救中。照片非新聞當事漁船。示意圖／ingimage

韓國南部濟州一帶海域今天發生2艘漁船觸礁事故，兩艘船上共15人中，目前已確認2人死亡，另有2人失蹤仍在搜救中。

濟州海洋警察廳表示，分別載有7人及8人的兩艘漁船今天上午9時24分在濟州市東北部近海發生觸礁事故。海警收到通報後即刻出動救援，至下午3時共救出13名船員，仍有2人失蹤。

被救出的13人中有2人不幸身亡，分別為50多歲韓國籍男性及40多歲的印尼籍男性，兩人獲救時都已是心臟停跳狀態，送醫後宣判不治。

海警及消防當局今天派出100多人進行搜救。事故發生地點距離陸地約500公尺，由於天候狀況不佳，目前鄰近海域浪高約達3公尺，加大搜救難度。

南韓 失蹤 死亡

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