多運動防失智！最新研究揭「運動最佳時間」這年紀前都來得及

近期一項研究發現，保持身體活躍可以預防失智，即使是已經出現輕微的失智症狀，也有機會防止繼續惡化。除此之外，研究也發現，開始運動的最佳時間是50歲以前，因為在這之前運動能夠讓海馬迴萎縮程度降低。

據《獨立報》（The Independent）報導，倫敦大學學院失智症研究中心一份研究，針對468名受試者進行分析。研究團隊蒐集受試者在50歲前後30年間的活動狀態，包含散步、游泳、板球、橄欖球和足球等運動，並且在受試者70歲時進行腦部掃描。

研究發現，持續保持運動習慣，讓大腦也有更好的認知能力。即使是已經出現早期失智症的症狀，運動也有助於防止病情惡化，而且這些情況對女性來說尤為明顯。

負責研究的詹姆士（Sarah-Naomi James）博士表示，50歲前每個月運動一次或多次的人，海馬迴萎縮的程度較少。該部位是大腦幫助學習與記憶的重要區域，海馬迴體積大小改變，就會影響記憶能力。

詹姆士表示，雖然還不了解為什麼運動會為身體帶來益處，但至少在該研究中發現一個固定的模式，亦即「身體活躍的人不太可能罹患失智症」。研究也發現，即使大腦已經出現失智症狀，有運動習慣的人也還能維持認知功能，因此她推斷，或許運動並非改變疾病本身，而是改變了症狀出現的時間。

詹姆士說，即使已經出現患病症狀、年紀大了，運動仍對身體有益。開始運動永遠不嫌晚，保持身體積極活躍，對大腦好處多多，她甚至鼓勵政府推行相關政策，好激勵民眾「活到老、動到老」，提早開始運動，避免失智。