東馬大雨成災淪水鄉澤國 安華要求全力救災

為了「年年有餘」，家中長輩在準備除夕圍爐時，食材一定都要剩下，象徵新的一年家中豐盛富足。不過也因為如此，不少人在除夕之後，就要不斷重複吃加熱的菜餚。美國一位營養師分享了幾項「不該用微波爐加熱的食品」，提醒民眾在加熱餐點時，得要避開這些食物。

2025-01-30 09:00