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東馬大雨成災淪水鄉澤國 安華要求全力救災

中央社／ 吉隆坡31日專電

馬來西亞砂拉越與沙巴州部分地區豪雨成災，山區土石坍方，淪為水鄉澤國，撤離災民逾1萬1000人。首相安華要求國家天災管理機構（NADMA）全力協調救災。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，連續多日豪雨不斷，導致位於東馬的砂拉越與沙巴州部分地區成為災區，情況持續惡化。氣象局對砂拉越與沙巴發出大雨預報，籲請當地居民保持警戒。

馬來西亞首相署發布安華（Anwar Ibrahim）聲明指出，安華對沙巴和砂拉越的災民表達慰問之意，當務之急要確保災區居民安全，國家天災管理機構將全力協調救災，設立臨時安置中心提供必要協助。

砂拉越伊斯蘭理事會也指示清真寺和祈禱場所舉行特別祈禱，應對持續的水災災情，關切災區居民生活受豪雨影響造成的財產損失。

沙巴和砂拉越部分地區災情嚴重，山區土石坍方，導致多人傷亡，多數路段淪為水鄉澤國，水深及膝，許多來不及移至高處的車輛變成泡水車，住家與商家損失慘重。

大馬媒體報導，災民還拍攝到災區出現鱷魚畫面，讓當地居民擔心不已。

氣象局 豪雨 馬來西亞

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