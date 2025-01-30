「出租流氓」大馬男靠粗獷外表出租自己 讓顧客逞英雄

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇萊曼讓顧客「打倒」自己，提供特殊的「出租流氓」服務。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
蘇萊曼讓顧客「打倒」自己，提供特殊的「出租流氓」服務。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

馬來西亞一名男子因為擁有粗獷外型，靈機一動決定出租自己，讓「男友們逞英雄」。如果有男性覺得自己不受到女友尊重，男子可以配合出租假裝「被幹掉」，好讓顧客體會一下做英雄的滋味。

ODDITYCENTRAL報導，28歲的蘇萊曼（Shazali Sulaiman）近期在馬來西亞的社群媒體上，因為「出租流氓」服務受到許多關注。因為蘇萊曼留著一頭長髮，又騎著機車，常常被誤會自己是幫派的「兄弟」。他於是突發奇想，決定以「出租流氓」的服務，來幫情侶增進感情。

他在臉書上發文寫道：「伴侶覺得你很弱，讓你感到心累嗎？只要支付合理的費用，你就能證明她們看錯了！」他在文中寫到，顧客只要付費後提供時間地點，蘇萊曼就會在約定的時間地點去「騷擾」顧客的女友，這時顧客就可以「以英雄的身分介入幹掉我」。

他提供的這項服務為每日100令吉（約740元台幣），如果遇上週末，收費是150令吉（約1110元台幣）。由於蘇萊曼住在馬來西亞的怡保，如果顧客需要服務的地方是在怡保以外的縣市，也需要另外支付他車馬費。

蘇萊曼說，前陣子他就接了個案子，在怡保當地的百貨公司「騷擾」顧客女友。顧客上完洗手間回來以後跟他「正面對決」，效果非常好。不過這樣的服務並不是人人都能接受，有網友就批評他這樣的作法是遊走在法律邊緣，隨意在街上騷擾女性，可能會觸犯法律。

幫派 男友 馬來西亞

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