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新春別睡懶覺！專家建議「這時間起床」 5秒法則整天神清氣爽

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議鬧鐘響後就立刻起床。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
專家建議鬧鐘響後就立刻起床。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

新春期間總有不少習俗，像是初一不能洗衣服也不能賴床，不少民眾都會遵守，好為新的一年帶來好運。不過，不能賴床其實不只是新春期間的禁忌而已，有專家表示，賴床確實會影響一整天的活動精力。常常賴床按手機的「貪睡鬧鐘」，恐怕會讓人感覺更累，甚至還可能打亂生理時鐘。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，床墊品牌AmeriSleep一項研究指出，有超過三分之一的成年人在起床前至少會按掉三次貪睡鬧鐘，超過一半20-30歲的受試者則是每天都至少按一次貪睡鬧鐘。

雖然對許多民眾來說，能夠多賴床個幾分鐘，是離開溫暖床榻前的小確幸，不過該研究的專家卻指出，常常按貪睡鬧鐘賴床，反而會讓白天更沒精神，晚上也睡得更不好，嚴重一點甚至還會打亂生理時鐘。

原來這是跟睡眠的快速動眼期有關。入睡之後大約90分鐘會進入第一個快速動眼期，如果按照標準的作息時間（成年人應睡7-9小時），睡醒時正好會接近快速動眼期結束；這時候又睡回去，又要重新進入不同的睡眠階段，結果出現「睡眠宿醉」（sleep inertia）狀態。

所謂的睡眠宿醉，是指從睡眠到清醒的過渡期間，出現睏倦、運動靈活度下降、昏昏沉沉、注意力下降等。這些症狀在睡醒後15-60分鐘內最強烈，可能持續數小時。

不僅如此，回頭睡回籠覺，可能會讓身體陷入混亂，不確定什麼時間該起床或睡覺。讓身體處在正常的睡眠壓力下，會讓身體按照正常的生理時鐘，在白天清醒，入夜後想睡。因此如果打亂身體的睡眠壓力，就會連帶打亂睡眠時間，造成惡性循環。

專家建議，在鬧鐘響後，5秒內就應該馬上醒來，猶豫超過5秒就會失去起床動力。如果按著標準的作息時間起床，很快那種昏昏沉沉的感覺就會過去，能夠以精神煥發的狀態開始美好的一天。

睡眠時間 禁忌

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