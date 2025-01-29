大壺節踩踏增至近40死 逢殊勝日估單日1億人沐浴聖河

中央社／ 印度普萊雅格拉吉29日綜合外電報導

北印度「大壺節」今天黎明前發生踩踏意外，3名警方消息人士告訴路透社，目前已知近40人喪生。為期6週活動以今天最為殊勝，數以千萬計信眾聚集當地沐浴聖河。

路透社報導，地球上規模最大朝聖集會印度教「大壺節」（Kumbh Mela）期間發生這起悲劇。事發12小時後，仍有遺體被送到莫提．拉爾．尼赫魯醫學院（Moti Lal Nehru Medical College）附設醫院太平間。當局尚未正式宣布罹難人數。

3名警方消息人士告訴路透社，已有近40具遺體被送到這個太平間。一名目擊者計算之後告訴路透社，太平間裡頭有39具遺體。上述警方消息人士其中之一證實，這39人全都是這起踩踏事件罹難者。

其中一位消息人士指出：「還有更多遺體會送來，這裡已有近40具遺體…我們會將遺體交還給家屬。」

目擊者表示，事發當下，信眾們遭到一股巨大力道推擠而倒在一起。也有人表示，當時前往河邊的路線不通，密密麻麻人潮動彈不得，導致有人窒息而倒下。

40歲的戴維（Jagwanti Devi）坐在救護車上，伴隨著親人的遺體。她說：「人群開始騷動，出現推擠、拉扯、從別人身上踏過去。先是我媽倒下，後來是我嫂嫂，她們遭到人群踐踏。」

總理莫迪（Narendra Modi）向「失去所愛的信眾們」致哀時，沒有提到罹難人數。

官員表示，預期今年大壺節6週期間一共會吸引4億名信徒。本月13日登場後，截至昨天已有近2億人參加活動。其中光是今天，截至當地時間下午4時為止，已有逾5700萬人來到這裡沐浴聖河。

莫迪可望下個月參與這項節慶。

當局曾估計今天會有創紀錄的1億人來到今年舉辦大壺節的北方邦（Uttar Pradesh）普萊雅格拉吉（Prayagraj）朝聖。

印度教 沐浴 遺體

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