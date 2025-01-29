聽新聞
0:00 / 0:00

廣播陰錯陽差救全機！釜山航空乘客悚憶「失火瞬間」：起飛就不堪設想

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
消防員及警方29日正調查釜山航空班機28日晚間在金海國際機場的起火原因。美聯社
消防員及警方29日正調查釜山航空班機28日晚間在金海國際機場的起火原因。美聯社

南韓釜山航空BX391航班28日晚間在釜山市金海國際機場準備飛往香港前，機艙內突起火，機身的艙頂最後幾乎燒光，所幸包括機組員及乘客在內的176人全部逃生成功。有乘客表示艙門關閉後，機上廣播說將延後20分鐘起飛，孰料竟陰錯陽差救了全機性命。

韓媒29日引述該乘客報導，將延飛的廣播通知結束後5分鐘，機艙內就出現火勢，要是準時起飛，傷亡後果恐難以想像。

該機原定當晚9時55分（台灣時間當晚8時55分）起飛，但艙門較晚關閉，空服員結束對乘客示範起飛前的安全措施後，機上廣播就通知為了等候其他班機起飛，將延誤20分鐘才起飛。

另外，多名乘客指稱機艙內先起火冒煙，肇因疑似為行動電源等電子產品自燃。但具體起火原因仍有待進一步調查。

成功 機艙 釜山航空

延伸閱讀

機尾起火…祝融吞噬南釜山機場客機 機上176人緊急逃生

台鐵銅鑼段電纜線被竊50公尺 上行列車持續誤點達50分鐘

超誇張！ 台鐵銅鑼站號誌異常竟是電纜線被偷剪約50公尺

年前廚房失火！高雄著名串門子餐廳用餐時刻起火 消費者急疏散

相關新聞

中國娃娃回歸！單眼皮泰女的魔性金曲傳奇

中國娃娃成軍至今22年，更在近期推出新單曲。趁著過年，一起來回顧中國娃娃從成軍以來如何從默默無名的兩位女生到成為席捲全泰國、東南亞的組合；而歷經十幾年的蛻變之後，中國娃娃的近況又是什麼呢？

廣播陰錯陽差救全機！釜山航空乘客悚憶「失火瞬間」：起飛就不堪設想

南韓釜山航空BX391航班28日晚間在釜山市金海國際機場準備飛往香港前，機艙內突起火，機身的艙頂最後幾乎燒光，所幸包括機...

釜山航空失火事故增為7傷 傳置物櫃中行動電源引發

釜山航空一架班機昨晚起火，當局今天表示，事件造成7人受傷。當地媒體報導，這起火警可能是客艙內的頭頂置物櫃中一枚行動電源引...

國外新年怎麼過？「招財大法」樂透打牌一路發 各國好運習俗看過來

隨著2025農曆過年到來，家家戶戶忙著準備各種蛇年習俗儀式，不過您知道除了台灣、中國大陸、香港、澳門等地，還有哪些地區有春節傳統嗎？西方國家又是如何過年的呢？新年對世界各國來說都是重要節慶，其中有些習俗一度在台灣掀起流行。而春節文化歷史悠久，各國迎新春的方式在融合當地文化後也各有特色，就讓《聯合新聞網》帶您一探究竟。

苦等15個月 逾30萬巴人返回加薩北部 內心五味雜陳

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）表示，在以色列軍方27日上午批准後，已有「超過30萬名流離失所」的巴勒斯坦人返...

巴西幼兒園到高中生手機禁令 2月上路 學界有「異」見

巴西2025年新學年即將開始，但總統魯拉在1月中旬頒布法令，限制全國公私立幼兒園到高中學生在校內使用手機，新法將在今年2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。