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廣播陰錯陽差救全機！釜山航空乘客悚憶「失火瞬間」：起飛就不堪設想
南韓釜山航空BX391航班28日晚間在釜山市金海國際機場準備飛往香港前，機艙內突起火，機身的艙頂最後幾乎燒光，所幸包括機組員及乘客在內的176人全部逃生成功。有乘客表示艙門關閉後，機上廣播說將延後20分鐘起飛，孰料竟陰錯陽差救了全機性命。
韓媒29日引述該乘客報導，將延飛的廣播通知結束後5分鐘，機艙內就出現火勢，要是準時起飛，傷亡後果恐難以想像。
該機原定當晚9時55分（台灣時間當晚8時55分）起飛，但艙門較晚關閉，空服員結束對乘客示範起飛前的安全措施後，機上廣播就通知為了等候其他班機起飛，將延誤20分鐘才起飛。
另外，多名乘客指稱機艙內先起火冒煙，肇因疑似為行動電源等電子產品自燃。但具體起火原因仍有待進一步調查。
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