快訊

大年初二禁忌多別踩雷！ 別做這事「沖掉一年份財氣」

國外怎麼過年？這些招財方法超特別 1習俗台灣也掀流行

日本民間氣象公司公布第2次預測 東京櫻花3月21日開

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本氣象新聞公司今天公布今年第2次櫻花開花預測，跟上次預測相同，東京染井吉野櫻將搶先各地在3月21日開花；緊接著在3月22日開花的地區，分別是福岡、高知、廣島及橫濱。

日本氣象新聞公司（Weathernews）今天繼1月9日後公布第2次櫻花開花預測。西日本與東日本各地預估將從3月下旬陸續開花；東北地方南部接著從4月上旬開花；櫻前線最後將在4月下旬登陸北海道

Weathernews表示，他們除根據「櫻花計畫」參與者回報的逾200萬份報告，也自行針對知名賞櫻景點進行採訪，再結合氣溫等觀測結果與氣象預測來預測開花日。

根據最新預測，東京將在3月21日開花；緊接著是福岡、廣島及高知在3月22日開花；名古屋3月24日開花；大阪3月26日開花；鹿兒島3月27日開花。

進入4月後，金澤可能在4月1日開花；仙台4月4日開花；新潟4月6日開花；青森4月18日開花；札幌4月24日開花；釧路預估會在5月7日開花。

在知名景點部分，位於東京都的上野恩賜公園可能3月22日開花；京都府嵐山3月28日開花；青森縣弘前公園4月18日開花；北海道五稜郭公園4月22日開花。

各地從開花起算5天到兩週左右將迎接櫻花盛開期。Weathernews預計2月中旬公布第3次櫻花開花預測。

另外，日本氣象協會也在今天公布「2025年櫻花開花預測（第1次）」，預估福岡及高知將在3月20日搶先開花；東京則是3月22日開花。

根據預測，今年西日本地方開花時間跟往年差不多、東日本地方可能跟往年差不多或提前，至於北日本地方則會較往年來得早開花。

今年名古屋可能在3月23日開花、大阪3月25日開花；仙台4月2日開花；青森預估4月16日開花；北海道札幌4月23日開花。

日本氣象協會指出，日本氣象廳一般來說都用染井吉野櫻來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻不常見的北海道部分地區則用大山櫻（也稱蝦夷山櫻）、在西南群島用山櫻花作為替代品種進行觀測。

所謂開花與盛開的標準，只要當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上開花5到6朵，就代表今年櫻花開花；如果標準木上逾8成花蕾都綻放，就代表今年櫻花盛開。

北海道 日本 櫻花

延伸閱讀

日本百合海鷗號電車5天2度停電停駛 列車卡站間

呂如中春節遊東京竟在「飯店2度撞鬼」 多年後才知恐怖原因

星空豪華露營、單車遊神社！日本「露營地5選＋國家級自行車道」

2025日本旅遊必買零食！冬季限定「明治巧克力Meltykiss」 唐吉訶德也有賣

相關新聞

中國娃娃回歸！單眼皮泰女的魔性金曲傳奇

中國娃娃成軍至今22年，更在近期推出新單曲。趁著過年，一起來回顧中國娃娃從成軍以來如何從默默無名的兩位女生到成為席捲全泰國、東南亞的組合；而歷經十幾年的蛻變之後，中國娃娃的近況又是什麼呢？

國外新年怎麼過？「招財大法」樂透打牌一路發 各國好運習俗看過來

隨著2025農曆過年到來，家家戶戶忙著準備各種蛇年習俗儀式，不過您知道除了台灣、中國大陸、香港、澳門等地，還有哪些地區有春節傳統嗎？西方國家又是如何過年的呢？新年對世界各國來說都是重要節慶，其中有些習俗一度在台灣掀起流行。而春節文化歷史悠久，各國迎新春的方式在融合當地文化後也各有特色，就讓《聯合新聞網》帶您一探究竟。

苦等15個月 逾30萬巴人返回加薩北部 內心五味雜陳

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）表示，在以色列軍方27日上午批准後，已有「超過30萬名流離失所」的巴勒斯坦人返...

巴西幼兒園到高中生手機禁令 2月上路 學界有「異」見

巴西2025年新學年即將開始，但總統魯拉在1月中旬頒布法令，限制全國公私立幼兒園到高中學生在校內使用手機，新法將在今年2...

可口可樂驗出氯酸鹽含量高 歐洲大規模回收

可口可樂公司（Coca-Cola）歐洲裝瓶部門表示，由於檢測到可能對健康構成風險的氯酸鹽含量過高，已下令對旗下可樂（Co...

中居正廣性醜聞 富士電視台開10小時23分記者會 創紀錄

日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中。富士電視台27日召開記者會，採取「問到飽」形式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。