日本百合海鷗號電車5天2度停電停駛 列車卡站間
往來日本東京市區與台場的無人駕駛電車「百合海鷗號」，今天又因為停電全線停駛，據稱不只一列列車暫時卡在站間，目前不清楚何時能復駛。這是百合海鷗號5天來2度停駛。
日本富士新聞網報導，營運百合海鷗號的公司表示，今天下午3時18分左右，百合海鷗號列車的供電設備發生停電，造成全線停駛。
據稱不只一列列車被卡在站間，目前不清楚何時能復駛。其中一列暫停在芝浦碼頭站附近的列車，可以看到有乘客下車徒步前往車站。
已知位於「有明站」與「有明網球之森站」間的設備發生問題，營運公司正派員前往檢修。
百合海鷗號列車1月25日也因停電造成全線停駛，緊急疏散卡在站間的電車上約200名乘客，並在兩個多小時後全線復駛。
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