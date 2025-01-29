柬埔寨金邊華人富豪灑錢大發新春紅包 數千民眾爭搶人踩人4死6傷

柬埔寨首都金邊市一名華人富豪1月23日在其別墅附近派發新春紅包，吸引3000人爭搶，引發人踩人事件，造成至少4死6傷。

綜合《柬中時報》和外媒報導，涉事富豪是周速光公爵，他是當地知名慈善家，每年農曆新年前都會在別墅門前派紅包。

當天上午9時30分左右，約3千名民眾聚集在別墅外。每人可獲約4萬瑞爾(約327元新台幣)和2公斤大米。別墅大門打開後大量人群湧上前去，導致有人被壓垮。

At least four people were crushed and suffocated to death Thursday in Cambodia after a large crowd gathered at a local tycoon's home to receive Lunar New Year red envelopes filled with money, police said.



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金邊警方表示，受害者倒地後昏迷，之後獲送往醫院。其中2男2女不治身亡，年齡介乎37歲和71歲之間；另有6人正接受治療。

人踩人發生後警方叫停活動，並疏散人群。金邊市長坤盛（Khuong Sreng）與周速光慰問受害者，並發放撫恤金。其中政府向每名死者家屬發放約500萬瑞爾(約40870元新台幣)和棺木，每位傷者200萬瑞爾(約16348元新台幣)；周速光則向每名死者家屬捐助6000美元（約197161元新台幣），每名傷者1000美元（約32860元新台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》