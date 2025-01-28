不受南海爭議影響！菲律賓人湧進馬尼拉華埠慶春節

南海爭議未影響菲律賓人與華人之間的友誼，數以萬計菲人今天湧進號稱「世界最古老華埠」的馬尼拉華人區，與華人慶祝春節、同沾喜氣。

基於地理因素，菲華兩民族很早就有往來，特別是在明、清時期，一批批的「唐山人」遷徙到菲律賓，1594年西班牙殖民政府在馬尼拉市如今的賓安杜區（Binondo）設立華人區，集中管理華人，號稱全球最古老的華埠就此成形。

馬尼拉華人區近日張燈結綵，鑼鼓聲喧天，街道兩旁擺滿販賣應景飾品、水果以及食品，採辦年貨的菲律賓人比華人還多。為維護治安，馬尼拉市政府動員大批警力巡邏，並以「大聲公」提醒民眾注意隨身物品、小心扒手。

甜粿是菲律賓人不可或缺的春節應景食品，老牌糕餅店「永美珍」循例製作了號稱菲國最大號甜粿，商店負責人蔡青山介紹，它的圓周2.6公尺、重300磅，咖啡拿鐵口味，希望可以吸引民眾前來華人區一遊。

在華人區還可看到許多獨特的應景飾品，例如以金橘、紅包袋及鳳梨串成的「橘利旺來」；糯米糕也出現在華埠街頭，因為菲人相信，黏黏的糯米糕可以把一家人「黏」在一起，不會分離。

一座露天聖壇，菲人與華人一起向十字架上香，展現出菲華兩民族在宗教與文化上的融合；菲律賓兒童也以紙箱作獅頭、紙杯作獅子的眼鼻，克難表演舞獅，男同志則表演噴火，博取民眾的獎賞。

現年24歲的菲律賓人詹姆斯（James）告訴中央社，來到華人區體驗春節，不能錯過各式小吃及美食，其次就是觀賞舞龍、舞獅，以及購買甜粿。

菲中關係正因南海爭議處於緊張，詹姆斯表示，知道中國政府在南海的行為，菲律賓漁民的生計受到影響，但菲律賓人明白這與華人沒有關係，華人本身也反對戰爭。

詹姆斯補充：「菲律賓人與華人早已因美食、歷史與文化綁在一起，我本身就有很多華人朋友，彼此就像一家人，這就是我在這裡與華人一起慶祝春節的原因。」

馬尼拉市政府今晚將與華人社團在華人區施放煙火，明天舉辦遊行，歡慶春節之餘也刺激觀光。