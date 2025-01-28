農曆春節將至 雅加達唐人街年味氣氛濃
農曆春節將至，印尼雅加達唐人街的年貨大街，有許多商家販售紅包、春聯擺飾和年節食品等，喜氣洋洋，年味氣氛濃厚。
每年春節前夕，印尼雅加達西區草埔（Glodok）的唐人街都會充滿年節氣氛，年貨大街上販售各種春節飾品，如紅包袋、燈籠、春聯和唐裝等，相當熱鬧。另外，過年期間不可少的糖果或糕點，店家前也擠滿採購人潮。
印尼華裔強尼（Johnny）每年春節前都會到唐人街採購春節飾品，他表示，希望買些紅色裝飾品為家裡增添喜氣，並解釋說，因為對印尼華人而言，紅色能帶來一整年的好運。
另一華裔妮可（Niko）則和朋友芮卡（Rika）一起逛唐人街，她們還特別找了攝影師為她們與春節裝飾合照。
妮可告訴中央社，雅加達唐人街每到春節總是年味十足，因此每年春節都會與朋友或家人到唐人街感受過節氣氛。
每年春節都在唐人街設攤的店家指出，今年人潮比往年還多。販售春聯和春節飾品的伊爾凡（Irvan）透露，去年人比較少，因此年貨大街很安靜，但今年已恢復正常，很多人來採買春節裝飾。
事實上，雅加達及印尼各大城市的購物商場皆有販售春聯、紅包和春節飾品，但到草埔唐人街的民眾表示，唐人街販售的春節飾品較為便宜。
印尼在前獨裁強人蘇哈托時代，禁止民眾慶祝農曆新年，直到2002年，梅嘉娃蒂（MegawatiSoekarnoputri）擔任總統時，農曆新年被印尼政府訂為國定假日，此後慶祝春節的活動逐漸被廣被接納，部分非華裔也會一同慶祝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言