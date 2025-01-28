日本政府推薦飛鳥藤原宮都 盼列世界文化遺產
日本共同社報導，日本政府內閣會議今天決定推薦位於奈良縣的「飛鳥．藤原宮都」，希望能在2026年獲列入世界文化遺產。
根據期程，日本政府將在今年1月31日期限前，向聯合國教科文組織（UNESCO）提出推薦書。如果一切順利的話，UNESCO的諮詢機構將在今年秋季進行實地調查，最後在2026年夏天舉行的世界遺產委員會審議是否同意列入。
日本文部科學大臣阿部俊子今天在記者會上表示，為了達成列入世界文化遺產的目標，將持續跟相關地方政府合作致力推動。
「飛鳥．藤原」遺址由19處資產組成，包括日皇宮殿遺址的飛鳥宮遺址及藤原宮遺址、發現五彩壁畫的高松塚古墳等。
這些資產展現出公元6世紀末到8世紀初間，在東亞古代國家形成時期中央集權體制的誕生及建立過程。
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