日本埼玉縣道路突現天坑 車輛掉落1人受傷
日本埼玉縣八潮市的縣道54號一處十字路口，今天上午路面突然塌陷出現「天坑」，造成一輛卡車掉落，相關人員正在現場救助受困的一名傷者。
日本TBS電視台報導，警方等表示，接近今天上午10時，八潮市綠町的縣道54號中央一丁目十字路口，有目擊者通報119表示「十字路口路面塌陷，有一輛卡車掉落」。
消防單位表示，由於一輛車掉落坑內，目前正在救助受困的一名傷者。警方已在現場進行交管，並確認詳細狀況。
事發現場距筑波快線八潮站約1公里，是交通量大的十字路口，附近餐飲店與大樓林立。
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