日本埼玉縣道路突現天坑 車輛掉落1人受傷

美國一項研究針對全球女性的胸部大小進行調查。調查數據顯示，美國女性的胸部平均大小，與英國、盧森堡和冰島並列全球第二，平均罩杯為C罩杯。全球冠軍是挪威，平均胸圍介於C至D罩杯之間，而台灣人則是亞洲平均的AA罩杯。不過這份研究也指出，其實擁有較高BMI（身體質量指數）的國家，女性胸部平均尺寸也較大，所以台灣女性尺寸雖小，卻也代表平均BMI指數較為正常。

2025-01-28 09:00