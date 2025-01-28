清邁分手博物館 收藏心碎也收藏暖心故事

全世界第二座分手博物館去年底在清邁成立，上千件的館藏中有令人心碎的生死離別，也有暖心和有趣的生活小故事，館方希望民眾來到這裡，都可以自由表達情緒和抒發情感。

想到博物館，大部分的人都會想到歷史文物、世界名畫或是藝術家的作品，不過在清邁有一個很特別的「分手博物館」（Museum of Broken Relationships），裡頭的館藏都是一般人生活中的物品，但每件物品都各自有和分離相關的故事。

其實全球第一座分手博物館位在克羅埃西亞，創辦人是藝術家Olinka Vistica和Drazen Grubisic，兩人原本是一對情侶，交往4年後決定分手，兩人後來在幾次的藝術節中展示了交往時期的物品，紀錄那段時光，意外頗受好評，兩人因此成立了分手博物館。

清邁是分手博物館在全球第二座永久的展館，去年11月剛開幕，目前的館藏約有3500件，會定期更換館藏內容。博物館的介紹中提到，希望透過創意的方式，讓大家從哀傷的情緒中復原，把物品捐給博物館就像一種告別的儀式。

清邁分手博物館經理琵雅媞達（Piyathida Inta）告訴中央社記者，由於博物館剛開幕不久，所以館藏來自世界各地，他們未來希望專注在亞洲的故事，和亞洲文化有所連結。

她表示，亞洲人比較不擅長表達感情，但在這座博物內，可以自由表達情緒、抒發情感，例如他們在二樓展區設置了一本留言簿，讓參觀的人可以寫下自己的心情，他們也歡迎大家捐出自己的物品給博物館。

雖然叫分手博物館，但館藏不一定都是和戀人分手相關的物品，不少館藏述說的其實是人與人分別的故事。館內有一個令人心碎的收藏，物品是一個麵包，主人翁是一個住在濟州島的婦女，故事是「濟州四三事件」時，主人翁的先生強行被軍人帶走，主人翁買了一袋麵包追上軍車塞給先生，沒想到這是她這輩子最後一次見到先生。

有趣的館藏則有一組紅色塑膠手套，捐贈的主人是一個韓國女性，她從嫁進夫家、和公婆住在之後就必須不斷做家務例如煮飯和洗碗，她只要和朋友出門就備感愧疚，只好趕快回家，逐漸她失去了自我和自己的生活，在她終於搬出夫家後，決定捐出她在夫家做家事的最後一雙塑膠手套，代表向這段充滿家務勞動的生活說再見。

館藏中也有暖心的故事，其中一個館藏是一張1美元和2張2美元的鈔票，主人翁是一個日本沖繩人，當他要赴美念書時，奶奶把這幾張美鈔塞給他，他推斷應該是奶奶在美軍接管沖繩時期獲得的美鈔，當他在美國想家時，就會拿出這幾張紙鈔，奶奶現在得了阿茲海默症，已經不記得當年的事情，但這幾張鈔票仍代表了奶奶對他滿滿的愛。