台加瓜舉辦消防設備捐贈儀式 瓜國總統出席

駐加拿大代表處、瓜地馬拉駐加大使館及加拿大非營利慈善組織「無國界義消」，今天在瓜國駐多倫多總領事館舉行「消防設備捐贈儀式」；瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）親自訪加出席儀式，見證3方首度攜手合作整備瓜國明日打火英雄。

駐加代表曾厚仁在捐贈儀式致詞強調，這是台加瓜3方夥伴首個合作計畫，也是國際齊心合作減緩天災衝擊的良好範例。

曾厚仁代表台灣政府與「無國界義消」（Firefighters Without Borders）主任史密斯（SimonSmith）共同捐贈瓜地馬拉義消Bomberos Voluntarios deGuatemala消防設備及海運費用。

曾厚仁致詞指出，去年2月瓜地馬拉「水」火山（Agua Volcano）周邊森林大火嚴重危急生態環境，台灣在第一時間捐贈安全帽及無線電設備，協助瓜國政府救災。這次的最新捐贈，可以因應全球極端氣候造成頻繁野火的威脅，有助整備瓜國明日防火英雄，在關鍵時刻拯救寶貴生命。

去年10月瓜地馬拉2名消防人員應渥太華消防局邀請赴加拿大受訓，經引介結識「無國界義消」後，獲該組織贈予20呎貨櫃消防設備，包括灑水軟管、消防頭盔、防火手套、長靴、個人防護設備及雲梯等。駐加拿大代表處獲知後，考量這批設備有助瓜國消防人員因應森林大火救災工作，同意負擔海運費用，協助將消防設備儘速運往瓜國。

瓜地馬拉及台灣去年12月歡慶建交90周年，雙方是共享民主自由價值的緊密信任夥伴關係，近年在公衛醫療、婦女賦權、農業技術及人道援助等領域，開創許多具體嘉惠彼此人民的合作成果。

加拿大非營利組織「無國界義消」總部位於安大略省，2009年為紀念一名意外過世的加拿大消防人員而成立。多年來，該組織透過募款及捐贈加拿大和全球義消所須的消防設備、提供專業訓練，協助加國及全球社區因應野火及天災。

出席今天捐贈儀式的嘉賓還包括：渥太華消防局副局長亞當斯（Nathan Adams）、瓜地馬拉駐加大使盛若（Guisela Godinez Sazo、瓜國駐多倫多總領事Myriam Liseth de la Roca Álvarez）；此外，加國安省禮賓局長暨國際關係處長潘頓（Veronica Panton）、加國全球事務部禮賓官員、台瓜使館人員及媒體亦出席觀禮。