印度通報格林－巴利症候群病例攀升 傳死亡首例
印度馬哈拉什特拉邦最近爆出大量格林－巴利症候群病例，這種神經病變會導致患者麻木、無力或疼痛。印度衛生官員今天表示，據信當地已有1人死亡，且病例數正在攀升。
路透社報導，截至目前為止，馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）已通報101起格林-巴利症候群（Guillain-Barre Syndrome, GBS,又譯為吉蘭-巴雷氏症候群）病例，大多數病例發生在普恩市（Pune）及其周邊地區。
普恩市距離該邦首府、印度金融之都孟買約180公里。
馬哈拉什特拉邦公共衛生部門透過聲明表示，索拉普市（Solapur）有1人死亡，另有16名病患需使用呼吸器，已派出快速應變小組前往受影響的地區。
聲明中表示：「市民不必恐慌，本邦衛生部門已準備好實施預防和控制措施。」
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