南韓出生率可望九年來首見成長 「這區」最會生！
南韓統計局27日表示，南韓2024年出生率可望出現九年來首次正成長，但各地區仍有顯著差異。
韓聯社報導，南韓統計局數據顯示，去年1-11月南韓新生兒人數為22萬94人，比一年前增加3%。相較下，2023年新生兒人數較一年前減少7.7%，且為連續第八年下滑。此外，去年首爾和南韓其他都會區新生兒人數均超越前一年的數字，其他地區的增速則相對緩慢。
數據顯示，南韓首都首爾市的新生兒人數去年除1月和3月略減之外，整年都維持增加的勢頭，尤其是9-11月，連續三個月出現二位數增長。首爾市外圍的京畿道，去年9-11月出生率也出現二位數成長。相較下，忠淸北道和濟州島南部出生率增速相對溫和，去年11月出生率分別年增3.1%和6%。
統計局表示，出現區域性差異的理由在於，南韓新婚夫妻和20、30多歲人口多數住在都會區。
南韓政府為因應出生率長期下滑的困境，推出各種政策鼓勵結婚並支持育兒，包含新婚補助和擴大托育協助。
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