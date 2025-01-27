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中國景氣低迷陸客不再「爆買」 日本觀光業祭新招攬客

中央社／ 東京27日專電
中國大陸經濟持續低迷，如今已經看不到當初在日本引發爆買潮的陸客。示意圖，非新聞當事人。 法新社
中國大陸經濟持續低迷，如今已經看不到當初在日本引發爆買潮的陸客。示意圖，非新聞當事人。 法新社

農曆春節長假開始，讀賣新聞報導，預估春節前後40天內，中國將有90億人次在國內與周邊國家旅遊，而日本依舊是海外旅遊目的地首選之一。但中國因為景氣低迷，過去「爆買」的訪日消費熱潮不再，日本觀光業界祭出新招攬客。

中國今年農曆春節假期從除夕開始放假，放到2月4日初七共8天。不過，從1月14日到2月22日這段期間，預估有90億人次出遊，年增7%，創下歷史新高。

報導指出，根據東京市場調查公司Intasect Communications去年12月對中國人進行的調查顯示，春節假期海外旅遊目的地當中，日本以24%位居首選，超過東南亞國家的22%，以及韓國的17%。

受到疫情影響，中國從2020年1月起限制海外團體旅遊，但在2023年2月對20個國家有限度解禁，同年8月進一步對日本在內78個國家、地區解禁團體旅遊。由於日本放寬簽證取得條件，預料訪日旅客人數將會增加。

然而，與2019年相比，2024年的訪日旅客總數增加16%，中國旅客卻減少27%。此外，訪日旅客的人均旅行消費總額增長43%，中國旅客卻僅增長30%。

Sompo Japan保險公司研究員小池理人表示，「中國正受到房地產不景氣影響，經濟持續低迷，沒有太多餘裕去旅遊花錢，如今已經看不到當初爆買潮的中國了。」

受此影響，日本企業想出新招，期望吸引中國旅客。像是全日空（ANA）對中國旅客祭出「國內線轉機免費」活動，預定國際線加上日本國內線班機，票價只收國際線，希望吸引春節期間來到日本旅遊的中國旅客，能夠探索從中國沒有直飛航班的地方城市。

傳媒機構「阪神內容連結」在大阪的一處相撲體驗設施，也從1月下旬開始提供中文公演，並使用中文講解，並讓遊客進行相撲體驗。這是這項設施首次提供英語之外的外語公演。

連鎖店「唐吉軻德」則表示，近年已經很難看到中國旅客「爆買」的景象，該店正在努力針對訪日旅客的國家和地區偏好，開發零食等原創商品，以滿足不同顧客的需求。

日本 春節 爆買 陸客

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