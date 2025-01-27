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立陶宛首都慶建城702週年 燈光節展現藝術魅力

中央社／ 維爾紐斯26日專電

立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）慶祝建城702週年，24日以繽紛璀璨的維爾紐斯燈光節揭開序幕。來自多國的藝術家創作的18座燈光裝置，點亮漫長的冬夜，吸引許多民眾前來共襄盛舉。

據歷史記載，立陶宛大公格迪米納斯（Gediminas）於西元1323年1月25日致信西方諸國，向其他歐洲人介紹立陶宛，並邀請他們前來維爾紐斯定居，這個日期因此被視為維爾紐斯的建城日。維爾紐斯燈光節（Vilnius Light Festival）以現代藝術方式向這段歷史致敬，慶祝首都維爾紐斯的生日。

今年的燈光節於24至26日舉行，來自德國、英國、法國、西班牙、義大利、立陶宛等10個國家的藝術家們參與，打造出結合藝術、音樂與燈光科技的光影作品，展示在維爾紐斯老城的街道、博物館、庭院和重要建築與外牆上。每個裝置都表達獨特的故事與訊息，邀請民眾與光進行難忘的對話。

維爾紐斯今年被歐盟選為「2025年歐洲綠色首都」（European Green Capital 2025），本屆燈光節結合此項殊榮，特別設置3個聚焦永續發展的作品，強調環保理念。

著名立陶宛藝術家基紹奈特（Agne Kisonaite）從黑暗的冬夜對陽光的渴望中取得靈感，利用捐贈的舊網球創作「夢想的太陽」，融合裝飾藝術風格（ArtDeco）、民族圖騰和廢物藝術（Waste Art），體現了立陶宛的特色和永續性。

丹麥藝術團體 Båll & Brand 與立陶宛音樂家優庫納斯（Jonas Jurkunas）合作的作品「南北極的冰層正在融化－融化的遺產」，使用來自南極洲、奧地利和冰島冰川融化的水，以類比投影呈現在當代藝術中心建築的立面上，輔以音樂點綴，引起人們對氣候危機及冰川融化的關注。

西班牙藝術家巴亞納（Xevi Bayona）和波沙達（Alex Posada）則帶來互動裝置「球體」，透過燈光與即時音樂同步融合，打造視覺與聽覺的雙重饗宴。

維爾紐斯燈光節今年已邁入第7年，為立陶宛最重要的年度文化活動之一，每年吸引約20萬人次參觀。

立陶宛 藝術家 音樂

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