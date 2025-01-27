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日本大阪全市戶外公共場所禁菸 違者罰1000日圓

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本大阪市政府為迎接4月開幕的2025年世界博覽會（大阪關西世博），從今天起全面禁止戶外公共場所吸菸，加熱菸同受管制，違者可處1000日圓（約新台幣200元）罰鍰。

日本朝日新聞報導，大阪市政府希望趁主辦吸引許多外國觀光客來訪的世博機會，向國際宣傳大阪是乾淨清潔城市。

大阪市政府已從2007年起實施「路上喫煙防止條例」，違者可處1000日圓罰鍰，但實施區域僅限JR大阪站及南海難波站附近等6處戶外公共場所。

在取得世博主辦權後，讓大阪市政府決定進一步嚴格限制戶外公共場所吸菸。前市長松井一郎主張「作為舉辦世博的自治體，要以沒有二手菸的大城市為目標」，所以決定全面禁止戶外公共場所吸菸。

經過去年3月修正大阪市自治條例後，確定禁止在全市的公路及公園內吸菸；受規範的除傳統紙菸外，也包括加熱式菸品。

在禁令擴大同時，大阪市政府也在車站周邊及公園等地設置戶外吸菸區，預計在世博開幕前可新增約200處。另外，在世博開幕前，負責取締違規吸菸並開單的稽查人員，預計也將增加到100人左右。

與此相關，大阪府4月將全面實施「受動喫煙（二手菸）防止條例」，座位面積超過30平方公尺的餐飲店，只要沒有採取設置專用吸菸室等對策，原則上禁止吸菸。

大阪市長橫山英幸說，世博是一個宣傳大阪魅力的絕佳機會，為實現符合國際觀光城市的舒適及美麗市區，希望民眾與業者都能理解並配合。

世博 大阪 日本

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