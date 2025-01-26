台商、打工度假青年齊聚 斯洛伐克僑胞賀新春…台斯交流年味十足
隨著農曆春節將到來，駐斯洛伐克代表李南陽昨天邀請台商、僑胞及度假打工青年齊聚一堂，舉辦迎新春活動，延續台灣傳統年味，並藉此促進當地台灣人社群的聯繫與互動。
農曆新年是華人世界最重要的節日，也是回顧過去、迎接新開始的重要時刻。李南陽表示，過去一年台斯兩國人民在產業合作、教育、文化及觀光等領域交流，台灣政府也提供很多機會，鼓勵斯國產業界及青年赴台，希望新的一年，兩國關係在僑界支持下，持續蓬勃發展。
活動當天，代表處特別準備年糕及應景的春節點心，還設計摸彩的節目，讓與會者感受到濃濃的台灣年味。
此外，李南陽也準備紅包給在場學童，並向在台灣的民眾送上祝福，「雖然我們身在海外，但我們的心依舊與家鄉緊緊相連」。
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