在異鄉感受年節氣氛！旅捷僑胞慶新年 捷克台灣協會辦摸彩送機票

農曆春節將至，為讓海外台人在異鄉仍可感受年節氣氛，捷克台灣協會昨天在布拉格舉辦「蛇蛇如意，僑胞過年」活動，邀集旅捷僑胞共襄盛舉，現場並以機票作為摸彩壓軸獎品，增添年節熱鬧氣氛。

此次春節活動吸引近50名海外僑胞與外國民眾參與，除了提供特色餐點，還有窗花製作體驗與摸彩活動，獎品包含台灣特色小物及機票等，成為現場一大亮點。

駐捷克代表柯良叡致詞時表示，期望代表處持續從促進台捷雙邊合作角度，推動更多相關工作。同時他也代表政府提供「六順和春」春聯，祝賀僑胞蛇年吉祥，並發送福袋給孩童。

特地從奧斯特拉瓦（Ostrava）前來參與的僑胞何小姐表示，為讓孩子從小能體驗和感受台灣傳統節慶文化，即便來回車程將近8小時，還是要報名參加春節活動。

捷克台灣協會會長徐夢婷在活動中宣布，協會自創立以來邁入第5年，將於3月舉辦會員大會。她鼓勵旅捷僑胞踴躍參與，分享建議與想法，共同推動會務發展，提升台灣在捷克的能見度與影響力。