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重罰交通違規！越南1月起實施新法規 民間反對言論受箝制

中央社／ 河內26日專電
越南1月1日起實施新交通法規，大幅提高違規罰款引發討論。有外媒統計，民眾因在網路上發言反對新規而受罰的案例至少已有5起，顯示討論的聲音正遭到箝制。圖為河內街頭民眾，僅示意。中央社
越南1月1日起實施新交通法規，大幅提高違規罰款引發討論。有外媒統計，民眾因在網路上發言反對新規而受罰的案例至少已有5起，顯示討論的聲音正遭到箝制。圖為河內街頭民眾，僅示意。中央社

越南1月1日起實施新交通法規，大幅提高違規罰款引發討論。有外媒統計，民眾因在網路上發言反對新規而受罰的案例至少已有5起，顯示討論的聲音正遭到箝制。

越南1月起出重拳整治交通亂象，大幅提高罰款。以常見的闖紅燈和機車騎上人行道違規行為來看，罰款從原來的40萬越南盾不等提高至最高可罰600萬（約新台幣7800元）。而越南工人2024年平均月收入則是770萬。

罰度與收入的比例在網路上討論不斷，陸續有人被當局盯上。官媒越通社（VNA）報導，越南警方23日指控1980年出生的竇氏芯（Dau Thi Tam）在網路散布一些捏造的事實及引發恐慌的影片，呼籲、煽動民眾抗議新交通法規。

報導宣稱，竇氏芯因涉嫌「濫用民主自由權侵犯國家利益、組織和個人的合法權利與權益」被河內市警方拘留，警方正與有關單位配合，查明竇氏芯的違法行為並依法從嚴處理。

此外，越通社還指控，1973年出生的鄧黃河（DangHoang Ha）16日在網路上發布扭曲新交通法規的訊息而被罰750萬越南盾。

英國廣播公司（BBC）越文網報導，至少已有5起民眾在網路上發文反對新交通法規而被處罰的案例，其中竇氏芯還被移送法辦與拘禁。當局一系列的動作表明，在越南討論新交通法規的聲音正受到箝制。

報導表示，越南輿論認為，新交通法規的罰款金額較民眾的平均收入高出許多。民眾在這個議題上有其他的意見與反應，對法規的合理性、合法性以及政府祭出這項法規的目的都打上問號。

BBC越文網指出，在竇氏芯之前，至少還有另外4起在網路上發表反對新交通法規的言論而遭行政處罰的案例。這些言論被指不實、扭曲、具攻擊性，但越媒都未說明當事人所發布的具體內容為何。

與此同時，人民公安報刊載一篇文章重申「提高罰度是殺雞儆猴和預防交通事故的措施之一」。文章認為，若所有人都能自發遵守交通法規和號誌，就不會受罰也不用繳罰款。

交通事故 罰款 越南

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