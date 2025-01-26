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日本空屋遭竊案件增！連外國集團也鎖定 去年被害金額逾11億日圓

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本空屋遭竊案件續增，連外國集團都來行竊，特別是東北、中部及九州地方部分地區受害尤其明顯，造成全日本去年被害金額合計逾11億日圓，較2023年增加逾3億日圓。示意圖。圖／AI生成
日本空屋遭竊案件續增，連外國集團都來行竊，特別是東北、中部及九州地方部分地區受害尤其明顯，造成全日本去年被害金額合計逾11億日圓，較2023年增加逾3億日圓。示意圖。圖／AI生成

日本空屋遭竊案件續增，連外國集團都來行竊，特別是東北、中部及九州地方部分地區受害尤其明顯，造成全日本去年被害金額合計逾11億日圓，較2023年增加逾3億日圓。

日本讀賣新聞報導，過去多次鎖定空屋行竊的數名越南籍男子等人，去年因竊盜罪在山形地方法院米澤支部開庭審理時曾說，「會先看房屋前方是否有雜草生長等，然後找尋空屋偷取可以變現的首飾等物品」。這些越南籍被告已被地院判刑。

檢方指出，越南籍男子等人利用智慧型手機內的地圖App找尋看似空屋的場所，之後前往現場勘查確認有無用電或用水的跡象。竊嫌們得手後的物品都透過中古商品販賣店等進行銷贓。

其中一名竊嫌面對警詢時供稱，「如果以空屋為行竊對象，被逮捕的風險較低」。

日本警察廳表示，去年1月到11月初步統計共發生8192起空屋遭竊案件，被害金額合計約11億6000萬日圓（約新台幣2億3234萬元），不論件數或金額，雙雙改寫2023年截至11月時創下的統計史新高紀錄。

去年前11個月跟2023年同期相比，被害件數增加約1成、被害金額增加約6成；如果跟4年前的2020年相比，去年被害金額更高達約3.7倍。

空屋之所以會被竊嫌鎖定，主要原因包括不引人注目、侵入後易於物色行竊物品，及要被發現物品遭竊的時間較長。

近年來由外國竊盜集團所犯下的竊案相當顯著。上述被群馬縣警方查獲的3名越南男女，光是在2023年9月到2024年7月間，就犯下群馬等4縣約420起以空屋為主的竊案。

另外一個被埼玉縣警方查獲的竊盜集團供稱，「聽說日本空屋內都有家電或貴重物品」。

警視廳幹部說，外觀較新的空屋特別容易被鎖定，也有竊盜集團把重點放在那些屋主因中長期出差，長時間不在家的房屋。

根據2023年的日本政府總務省調查，全日本目前約有900萬戶空屋，創統計史上新高紀錄。其中非用來自住或出租的「閒置空屋」約有386萬戶，是1993年約149萬戶的約2.6倍，且空屋率在地方呈現較高傾向。

日本 竊盜 越南

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